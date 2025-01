Filadelphia 76ers vs. Sacramento Kings: Como ver a NBA online, canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Relatório do terceiro trimestre

Os 76ers superaram um déficit precoce para assumir a liderança nisso. Eles saltaram para uma vantagem de 106-98 contra os reis.

Os 76ers entraram no confronto depois de ter vencido três seguidos e são apenas uma sala de outra. Quatro, ou os reis se intensificarão e estragarão isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Sacramento Kings @ Philadeffia 76ers

Registros atuais: Sacramento 24-22, Filadélfia 18-27

Como olhar

Quando: Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 19:30 ET

Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 19:30 ET Onde: Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia

Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: NBC Sports California

NBC Sports California Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: US $ 3,50

O que saber

Os 76ers estarão na frente de seus fãs locais na quarta -feira, mas uma olhada nos programas de disseminação que podem precisar dessa vantagem do tribunal local. Tendo jogado ontem, eles voltarão para ele e receberão o Sacramento Kings às 19:30 ET no Wells Fargo Center. Os 76ers estão chegando ao Hot Concurso, depois de vencer seus últimos três jogos.

Na terça-feira, o 76ers não teve muitos problemas com o Lakers, pois venceu 118-104. A Filadélfia levou o placar para 99-76 no final do terceiro, um déficit de Los Angeles cortou, mas nunca se recuperou completamente.

Tyrese Maxey era nada menos que espetacular: era de 15 por 26 a caminho de 43 pontos mais dois assaltos. O confronto foi seu décimo primeiro consecutivo, com pelo menos 30 pontos. Kelly Oubre Jr., por outro lado, foi consideravelmente menos útil: era 0-5 além do arco.

Embora vencessem, os 76ers lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 20 assistências. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento quando o Lakers registrou 25.

Enquanto isso, os Kings caminharam pelas redes com muitos pontos na segunda-feira, participando do jogo 110-96.

Os Kings confiaram nos esforços de De’aaron Fox, que deixou 11 por 19, a caminho de 30 pontos mais sete assistências, e Sabonis Domantas, que deixou um triplo duplo em 21 pontos, 22 rebotes e dez assistências. Sabonis está quente há um tempo, depois de publicar dez ou mais rebotes nas últimas 23 vezes que ele jogou.

A vitória da Filadélfia aumentou seu recorde para 18-27. Quanto a Sacramento, eles trabalharam bem recentemente, desde que venceram 11 de seus últimos 14 jogos, o que proporcionou um aumento em massa com seu recorde de 24-22 nesta temporada.

Ambas as equipes do jogo de quarta -feira venceram seus últimos jogos, mas também cuidaram de seus traigadores e cobriram a propagação. No futuro, os reis são os favoritos nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 8,5 pontos. Este concurso será o décimo da Filadélfia como o desamparado (até agora nesta seção, eles são 3-5-1 contra a propagação).

Os 76ers ficaram aquém dos reis em seu confronto anterior em 1º de janeiro, caindo 113-107. Os 76ers terão mais sorte em casa em vez do caminho?

Chance

Sacramento é um grande favorito de 8,5 pontos contra a Filadélfia, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

As probabilidades estavam alinhadas com a comunidade de apostas nesse caso, desde que o jogo abriu como uma extensão de 8,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 228,5 pontos.

Ver Seleções da NBA Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

A Filadélfia venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Sacramento.