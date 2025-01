Final do Aberto da Austrália de 2025: como assistir à partida de Aryna Sabalenka x Keys Madison tarde desta noite

A jogadora americana Madison Keys enfrentará a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na final do Aberto da Austrália. (Jason Heidrich/Icon Sportswire via Getty Images)

O Aberto da Austrália de 2025 chega ao fim neste fim de semana com Aryna Sabalenka enfrentando Madison Keys na final feminina. Sabalenka é o número 1 do mundo, o melhor jogador do torneio e bicampeão do Aberto da Austrália. Para se tornar tricampeã consecutiva, Sabalenka precisará derrotar a americana Madison Keys, número 19, que conseguiu nocautear o número 2 IGA Swiatek em sua partida semifinal. Historicamente, a dupla já se enfrentou cinco vezes, com Sabalenka vencendo quatro dessas partidas. Graças à diferença de fuso horário em Melbourne Park, Austrália, a partida da final feminina do Aberto da Austrália começará às 3h30 horário do leste dos EUA. Aqui está o que você precisa saber e como assistir ao jogo Aryna Sabalenka vs. Chaves Madison.

Como assistir à final do Aberto da Austrália de 2025:

Data: 25 de janeiro

Horário: 3h30 ET/12h30 PT

Jogo: Aryna Sabalenka vs. Chaves Madison

Localização: Melbourne Park, Melbourne, Austrália

Canal de televisão: ESPN, ESPN2, ABC, CANAL DE TÊNIS

Transmissão: ESPN+, Sling, Fubo e mais

A que horas é a final do Aberto da Austrália de 2025?

O Aberto da Austrália de 2025 tem sido um pouco instável para nós, espectadores, graças à diferença de fuso horário A terra abaixo. A partida final feminina desta noite entre Sabalenka e a estrela do tênis americana Madison Keys começará às 3h30 ET desta noite (ou tecnicamente, amanhã cedo, 25 de janeiro).

Quem está jogando a final do Aberto da Austrália?

Esta noite, no lado feminino, a número 1 e duas vezes campeã do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka, busca seu terceiro título consecutivo. Sabalenka enfrentará a nº americana Madison Keys, de 19 anos, na quadra.

Em que canal será o Aberto da Austrália em 2025?

Nos Estados Unidos, a cobertura do Aberto da Austrália será transmitida pela ESPN, ESPN2, ESPN3 e ABC. O canal de tênis também transmitirá destaques diários, análises e replays.

Como assistir ao Australian Open 2025 sem TV a cabo:

Além da transmissão pela ESPN, o Grand Slam deste ano será transmitido ao vivo pela ESPN+, então se você não quiser pagar por um pacote de cabo ou streaming que inclua ESPN, esta é uma alternativa acessível. Uma assinatura ESPN+ dá acesso a conteúdo exclusivo da ESPN+, incluindo eventos ao vivo como UFC Fight Night e corridas de F1, ferramentas de Fantasy Sports e artigos Premium ESPN+. Você pode transmitir ESPN + por meio de um aplicativo em sua smart TV, telefone, tablet, computador e em ESPN.com. US$ 10,99/mês na ESPN

Embora o Sling não ofereça um teste gratuito, ele o levará por todo o Aberto da Austrália por apenas US$ 23 no primeiro mês. O Plano Orange da Sling TV oferece ESPN, ESPN2 e ESPN3. Embora o Sling Orange não inclua acesso ao ABC local, uma antena de TV pode ajudar a preencher essa lacuna para você. Uma assinatura do Sling também inclui 50 horas de armazenamento DVR gratuito, então se você está preocupado em perder a ação do Grand Slam, você sempre pode gravar seus jogos. $ 23 para o seu primeiro mês no Sling

Calendário do Aberto da Austrália 2025

Os jogos diurnos começam às 19h ET, com mais jogos às 20h ET. As sessões noturnas começam às 3 da manhã et.

25 de janeiro:

final feminina

26 de janeiro:

final masculina

Quem jogou o Aberto da Austrália de 2025?

Aqui estão o Australian Open Seeds 2025:

Homens:

1. Jannik Pecador

2. Alexandre Zverev

3. Carlos Alcaraz

4.Taylor Fritz

5. Daniel Medvedev

6. Casper Ruud

7. Novak Djokovic

8. Alex de Minaur

9. Andrey Rublev

10. Grigor Dimitrov

11. Stefanos Tsitsipas

12. Tommy Paulo

13. Runa Holger

14. Ugo Humberto

15. Jack Draper

16. Lorenzo Musetti

17. Frances Tiafoe

18. Hubert Hurkacz

19. Karen Khachanova

20. Filho de Artur

21. Ben Shelton

22. Sebastião Korda

23. Alejandro Tabilo

24. Adicionar tarefa de perna

25. Alexei Popirin

26. Tomas Machac

27. Jordão Thompson

28. Sebastião Báez

29. Félix Auger-Aliassime

30. Giovanni Mpeshi Pericard

31. Francisco Cerundolo

32. Flávio Cobolli

Mulheres:

1. Aryna Sabalenka

2. IGA Swiatek

3. Globalização do coco

4. Jasmim Paolini

5.Qinwen Zheng

6. Elena Rybakina

7. Jéssica Pégula

8. Emma Navarro

9. Daria Kasatkina

10. Danielle Collins

11. Paula Badosa

12. Diana Janete

13. Anna Kalinskaya

14. Mirra Andreeva

15. Beatriz Haddad Maia

16. Jelena permanece

17. Marta Kostyuk

18. Donna Vekić

19. Chaves Madison

20. Karalina em civis

21. Vitória Azarenka

22. Katie Boulter

23. Bolinho atrevido

24. Yulia Putintseva

25. Lyudmila Samsonova

26. Ekaterina Alexandrova

27. Anastasia Pavlyuchenkova

28. Elina Svitolina

29. Linda Noskova

30. Leylah Fernández

31. Habilidades

32. Dayana Yastremska

