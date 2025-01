Finalisti dell’AP NFL Award 2024: Allen, Jackson, Burrow e Barkley in testa

Josh Allen, Saquon Barkley, Joe Burrow, Jared Goff e Lamar Jackson sono i finalisti del premio NFL Most Valuable Player 2024 dell’Associated Press.

Barkley, Burrow e Jackson sono anche finalisti per il titolo di Giocatore offensivo dell’anno, mentre Burrow è candidato al titolo di Giocatore offensivo dell’anno.

I vincitori saranno annunciati all’NFL Honors il 6 febbraio. Una giuria nazionale composta da 50 giornalisti che seguono regolarmente il campionato ha condotto la votazione prima dell’inizio dei playoff.

Ecco i finalisti degli otto premi AP NFL, in ordine alfabetico:

Giocatore più prezioso

Allen ha aiutato i Buffalo Bills a vincere il loro quinto titolo consecutivo dell’AFC East. Ha tirato per 3.731 yard, 28 touchdown e ha avuto sei scelte per un passer rating di 101,4. Allen ha corso per 531 yard e 12 punteggi.

Barkley corse per 2.005 yard, l’ottavo nella storia della NFL. Entrò nell’ultima partita della stagione regolare degli Eagles, avendo bisogno di 101 yard per battere il record di corsa di una sola stagione di Eric Dickerson. Barkley ha aiutato gli Eagles a vincere l’NFC East e ad avanzare alla partita di campionato della conferenza.

Burrow guidò la NFL con un record in carriera di 4.918 yard e 43 touchdown, ma i Cincinnati Bengals finirono 9–8 e mancarono i playoff.

Goff ha tirato per 4.629 yard, 37 touchdown, nove intercettazioni e ha portato i Lions al seme n. 1 della NFC. I Lions furono eliminati nel turno di divisione da Washington.

Il vincitore in carica Jackson è alla ricerca del suo terzo premio MVP dopo aver guidato i Ravens al titolo AFC North. Jackson ha avuto un record in carriera di 4.172 yard, 41 touchdown su sole quattro intercettazioni e un passer rating di 119,6, che hanno guidato la NFL. È stato un All-Pro della prima squadra per la terza volta e ha anche corso per 915 yard e quattro touchdown. Allen e i Bills eliminarono i Ravens dal turno di divisione.

Giocatore offensivo dell’anno

Barkley, Burrow, Ja’Marr Chase, Derrick Henry e Jackson sono i finalisti per il premio.

Chase vinse la tripla corona ricevente e guidò la lega con 127 ricezioni, 1.708 yard e 17 touchdown. Il ricevitore di punta dei Bengals è stata una selezione All-Pro unanime.

Henry, un guardalinee offensivo del 2020, ha avuto 1.921 yard di corsa e 16 touchdown nella sua prima stagione con i Ravens.

Difensore dell’anno

Il linebacker degli Eagles Zack Baun ha giocato principalmente in squadre speciali per i Saints prima di guadagnare il titolo All-Pro nella sua prima stagione a Philadelphia.

Il edge rusher All-Pro Myles Garrett, il Difensore dell’anno in carica, ha avuto 14 licenziamenti per i Cleveland Browns.

Trey Hendrickson dei Bengals All-Pro guidò la NFL con 17 sack e mezzo.

Il cornerback All-Pro dei Broncos Patrick Surtain II ha concesso solo 37 ricezioni, ha avuto quattro scelte e ha ottenuto solo un punteggio di 61,1 contro i quarterback avversari.

Il edge rusher degli Steelers TJ Watt, il vincitore del 2021, ha avuto 11 sack e mezzo e ha forzato sei fumble.

Esordiente offensivo dell’anno

Brock Bowers, il tight end dei Raiders, stabilì un record da rookie con 112 ricezioni e le sue 1.194 yard furono il massimo per un giocatore del primo anno nella sua posizione.

Il quarterback dei Commanders Jayden Daniels ha portato la squadra a un miglioramento di otto vittorie ed è a una vittoria dall’apparizione al Super Bowl. Ha tirato per 3.568 yard, 25 touchdown e ha ottenuto un voto di 100,1. Anche Daniels ha corso per 891 yard e sei punteggi.

Il ricevitore dei Giants Malik Nabers ha effettuato 109 ricezioni per 1.204 yard e sette touchdown.

Il quarterback dei Broncos Bo Nix ha aiutato la squadra a raggiungere i playoff per la prima volta in nove anni. Passò per 3.775 yard, 29 touchdown, 12 scelte e corse per 430 yard e quattro punteggi.

L’addetto alla reception della Jaguar Brian Thomas Jr. ha preso 87 passaggi per 1.282 yard e 10 touchdown.

Esordiente difensivo dell’anno

Il cornerback degli Eagles Cooper DeJean è stato tra i migliori giocatori nello slot, costringendo gli avversari a 50 ricezioni. Aveva cinque rotture di passaggi e un punteggio di quarterback di 82,2 contro di lui.

Il placcaggio difensivo dei Rams Braden Fiske ha guidato la squadra e tutti i debuttanti con 8½ sack. Ha avuto 51 pressioni, due fumble forzati e un recupero fumble, 10 contrasti per sconfitta e 10 valide quarterback.

Il cornerback degli Eagles Quinyon Mitchell ha concesso 40 ricezioni, ha avuto nove passaggi rotti e aveva un passer rating di 87 contro di lui come quarterback.

Il vantaggio dei Dolphins Chop Robinson ha avuto sei licenziamenti, 20 pressioni e otto contrasti per sconfitta.

Jared Verse dei Rams ha guidato tutti i debuttanti nei successi del quarterback (18), nelle pressioni (77) e nella fretta (56). Ha avuto anche 11 contrasti per sconfitta.

Allenatore dell’anno

I finalisti sono Dan Campbell di Detroit, Kevin O’Connell del Minnesota, Sean Payton di Denver, Dan Quinn di Washington e Andy Reid di Kansas City.

Campbell ha guidato i Lions (15-3) al seme numero 1 della NFC. Connell ha portato i Vikings (14-4) ai playoff nonostante la partenza di Kirk Cousins ​​​​in free agency e la perdita del quarterback esordiente JJ McCarthy a causa di un infortunio al ginocchio di fine stagione nel training camp.

Payton ha aiutato i Broncos (10-8) a superare i problemi del tetto salariale derivanti dalla decisione di rilasciare Russell Wilson e porre fine a nove anni di siccità nei playoff.

Quinn ha preso il controllo di una squadra 4-13 e ha trasformato il Commander in una squadra di playoff da 12 vittorie.

Reid riportò i Chiefs (16-2) in vetta alla AFC come testa di serie numero 1 alla ricerca della terza vittoria consecutiva al Super Bowl.

Assistente allenatore dell’anno

Il coordinatore offensivo dei Bills Joe Brady, il coordinatore difensivo degli Eagles Vic Fangio, il DC dei Vikings Brian Flores, il DC dei Lions Aaron Glenn e l’OC dei Lions Ben Johnson hanno fatto la lista.

Giocatore dell’anno in rimonta

Burrow, il quarterback dei Vikings Sam Darnold, il running back dei Chargers JK Dobbins, il cornerback dei Patriots Christian Gonzalez e la sicurezza dei Bills Damar Hamlin sono i finalisti.

Rapporto dell’Associated Press.

