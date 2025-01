Finestra di mercato settimanale: Liverpool, Manchester United, ultimo Olmo

La finestra di trasferimento è aperta in tutta Europa mentre i club cercano di concludere alcuni accordi di metà stagione. Ma cosa sentono i giornalisti di ESPN riguardo ad alcuni degli accordi che potrebbero essere conclusi e quali club sperano di fare delle mosse?

Ogni venerdì per tutto gennaio ti forniremo gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti sulle più importanti novità di trasferimento.

Il Liverpool è più vicino agli acquisti per il suo trio di stelle? E sbarca il Real Madrid Trento Alexander-Arnold questo mese?

Non c’è stato alcun progresso tangibile su nessuno dei tre contratti in questa fase, ma fonti hanno detto a ESPN che la realtà dei contratti moderni è che richiedono mesi a causa di tanti elementi che devono essere elaborati, comprese le basi della durata e dello stipendio. , ma anche diritti di immagine e bonus. Non c’è panico nel finale del Liverpool e lo stesso vale per l’approccio del Real Madrid ad Alexander-Arnold.

Per il terzino destro questo mese non ci sarà il trasferimento al Bernabeu. –Mark Ogden

La sensazione prevalente al Liverpool è che sia solo questione di tempo prima che Salah e Van Dijk impegnino il loro futuro con il club. Entrambi i giocatori, che hanno più di 30 anni, si stanno avvicinando al tramonto della loro carriera e recentemente hanno parlato del loro attaccamento emotivo alla vita ad Anfield.

Avendo 26 anni, la situazione di Alexander-Arnold è più complicata, con l’approccio del Real Madrid che coglie molti di sorpresa. Si prevedeva che il club spagnolo avrebbe dovuto aspettare fino all’estate per fare una mossa, ma mentre Alexander-Arnold potrebbe decidere di unirsi a loro a parametro zero, mediare un accordo questo mese sembra essere un fallimento mentre il Liverpool continua la ricerca del 20esimo posto titolo di campionato. –Beth Lindop

Julien Laurens e Nedum Onuoha discutono dell'interesse del Real Madrid per Trent Alexander-Arnold del Liverpool.

Il Barcellona potrebbe effettivamente FIRMARE giocatori questo mese se non riescono a registrarsi? Daniele Olmo E Pau Victor?

Il Barcellona sta lavorando duramente per provare a firmare gli acquisti estivi Olmo e Victor nonostante non abbia rispettato la scadenza del 31 dicembre della Liga per rispettare le regole del fair play finanziario del campionato, ma esiste uno scenario in cui Olmo e Victor rimangono non registrati per la seconda metà del torneo. stagione e il club ingaggierà un altro giocatore.

Il problema è che, secondo le regole della Real Federcalcio spagnola, i giocatori non possono essere riacquistati nella stessa squadra per la seconda volta nella stessa stagione, quindi se il Barça può liberare spazio entro il limite di spesa del campionato, sia vendendo Palchi VIP al Camp Nou di Spotify o in base alle partenze dei giocatori: potrebbero ancora provare a ingaggiare nuovi giocatori a gennaio. Uno dei giocatori su cui sta guardando il Barça è il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tahanche se sarebbe un accordo per l’estate quando sarà un agente libero.

Fonti del club hanno detto a ESPN che l’attenzione è su Olmo e Victor a gennaio – un aggiornamento è previsto per il 3 gennaio – ma non escludono nulla questo mese poiché la squadra vacillante di Hansi Flick ha bisogno di più profondità in alcune aree. –Sam Marsden

Il Manchester United ha bisogno di un cambiamento, ma firmerà qualcuno?

Il Manchester United non ha i soldi per fare affari questo mese a causa delle restrizioni sulle regole sul profitto e sulla sostenibilità (PSR) della Premier League, ma se riesce a sbarazzarsi di giocatori nemici come Antonio, Casemiro E Marco Rashfordaprirebbe la possibilità di introdurre volti nuovi.

Rashford potrebbe generare una cifra considerevole se lasciasse definitivamente, quindi sarebbe un bonus finanziario per lo United, ma fonti dicono che l’elemento chiave nel panorama odierno dominato dal PSR sono i costi salariali. I trasferimenti di Casemiro e Rashford libererebbero più di £ 500.000 a settimana di impegni salariali, consentendo al club di prendere di mira i prestatari o i giocatori che entrano negli ultimi sei mesi dei loro contratti altrove. –Ogden

Al nuovo allenatore Ruben Amorim è stato detto che non c’è un budget enorme per ingaggiare giocatori a gennaio, ma questo non gli ha impedito di chiedere. Se si riescono a trovare i soldi, probabilmente punterà a un terzino sinistro per implementare il suo sistema 3-4-3.

Lo United è aperto alle offerte praticamente per ogni membro della prima squadra e prenderà in considerazione offerte di prestito per Rashford e Casemiro, ma i club interessati dovrebbero pagare la maggior parte del loro stipendio. –Dawson

Nella squadra femminile, il centrocampista Hayley Ladd sta attirando un forte interesse da parte di numerosi club della Women’s Super League (WSL), tra cui Liverpool, Crystal Palace e Tottenham. Ladd, 31 anni, si è ritrovato in disparte sotto Marc Skinner ed è ansioso di assicurarsi un tempo di gioco regolare per assicurarsi un posto nella squadra del Galles per Euro 2025, il loro primo torneo importante. — Emily Keogh

Rob Dawson crede che Marcus Rashford potrebbe dover restare al Manchester United dopo aver rivelato che nessuno dei grandi club europei è interessato a lui.

Quali sono le ultime novità sul futuro di Rashford?

Molto semplice: nessuno è disposto a pagare la tariffa e il suo stipendio di 325.000 sterline a settimana per portarlo via. Fonti hanno detto che continua a comportarsi in modo professionale nel club e che la porta dell’Old Trafford non è chiusa, ma la realtà sembra contraddire ciò con la sua continua assenza dalla squadra di Amorim. –Ogden

Si dice dallo United che Amorim abbia “deciso” su Rashford e che una separazione a gennaio sarebbe la cosa migliore per tutti, ma come dice Mark, è più facile a dirsi che a farsi. Il suo contratto all’Old Trafford è un enorme ostacolo, anche per i club della Premier League. Rashford non vuole trasferirsi in Arabia Saudita questo mese e l’interesse viene minimizzato dall’Arabia Saudita, mentre anche il PSG ha minimizzato l’interesse.

Lo United prenderà in considerazione le offerte di altri club inglesi ma non accetterà un accordo simile a quello visto Raheem Sterling trasferimento dal Chelsea all’Arsenal. Il Chelsea sta ancora pagando il 90% dello stipendio della sterlina e lo United dovrebbe spostare una fetta molto più grande dello stipendio di Rashford. –Dawson

Cosa farà il Real Madrid a gennaio?

La finestra di mercato del Real Madrid è sempre stata quella del rafforzamento del terzino destro: è l’unico evidente punto debole della squadra. Dani Carvajal è infortunato da molto tempo e la società vuole agire adesso piuttosto che aspettare l’estate. Il primo approccio di martedì per Alexander-Arnold lo dimostra.

Non sorprendetevi se il Real Madrid tornasse al Liverpool questo mese con un’offerta più concreta di circa 25 milioni di euro, ma c’è una cifra che (A) il Real Madrid sarebbe disposto a pagare e (B) il Liverpool sarebbe tentato di accettare? Se non riescono a ottenere Alexander-Arnold, è difficile trovare un’alternativa che potrebbe essere indesiderata entro l’estate.

Nessuna aggiunta a gennaio rimane lo scenario più probabile. Almeno Davide AlabaUn ritorno all’allenamento questa settimana dopo un infortunio a lungo termine significa che hanno un’altra opzione in difesa. –Alex Kirkland

Rob Dawson spiega a quali potenziali sostituti di Rodri il Manchester City è interessato e le sfide che dovranno affrontare nel firmarli ciascuno.

Anche il Manchester City ha bisogno di un cambiamento…

Lo vorrebbero, ma sarà difficile. Bruno Guimarães a Newcastle è considerato troppo caro, mentre Martin Zubimendi alla Real Sociedad è troppo simile Rodri. C’è interesse per il centrocampista brasiliano Edersonma ci sono dubbi se l’Atalanta prenderà in considerazione le offerte a gennaio mentre è in testa alla Serie A e ben posizionata in Champions League.

Intanto avanti Claudio Echeverriche ha firmato con il River Plate lo scorso gennaio ed è rimasto in prestito per un anno, ha lasciato il club per diventare un nuovo giocatore del City. Tuttavia, non sarà immediatamente disponibile per Pep Guardiola poiché i rapporti dicono che è stato autorizzato a giocare per l’Argentina al Campionato sudamericano Under 20, che si giocherà dal 23 gennaio al 16 febbraio. –Dawson

Potrebbe esserci una grande uscita nella squadra femminile. Finora Chloe Kelly è stata retrocessa sulla panchina del City per la maggior parte della stagione, facendo solo una partita WSL. La rappresentativa inglese sta comprensibilmente esplorando le sue opzioni e potrebbe voler superare la seconda classificata della scorsa stagione.

Con il contratto in scadenza quest’estate potrebbe esserci anche un prestito. Tuttavia, il City sta già affrontando una serie di infortuni, in particolare quelli degli attaccanti chiave Lauren Hemp e Khadija “Bunny” Shawil che potrebbe rendere l’allenatore Gareth Taylor riluttante a lasciare andare il giocatore senior. Kelly ha un disperato bisogno di minuti regolari per aumentare le sue possibilità di far parte della squadra inglese di Euro 2025 quest’estate e l’allenatore Sarina Wiegman ha già ammesso le sue preoccupazioni per la sua mancanza di tempo di gioco. — Keogh

Chi potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio?

Ci sono diversi membri della famigerata “squadra degli artificieri” del Chelsea – un gruppo di giocatori ritenuti in eccedenza rispetto ai requisiti – che avranno un’altra possibilità di trovare un nuovo club. Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka E Cesare Casadei sono tra questi. David Washington E Lucas Bergstrom potrebbe partire in prestito o definitivamente. — James Olley

Ryan O'Hanlon e Bill Connelly si uniscono al podcast "The Football Reporters" per discutere di potenziali trasferimenti all'Arsenal nella finestra di mercato di gennaio.

L’Arsenal deve fare a meno degli infortuni Bukayo Saka su “The Moon”, quindi cerchi un possibile sostituto?

L’Arsenal è da tempo convinto di aver bisogno di un’ulteriore opzione offensiva e l’assenza di Saka gioca quindi a favore di quella esistente. Se questi giocatori saranno disponibili a metà stagione, però, è tutta un’altra questione. Mikel Arteta ha insistito sul fatto che l’Arsenal è “pronto” sul mercato, il che è essenzialmente un codice per suggerire che sappiano quali sono i loro obiettivi e che un accordo sarà esplorato se saranno disponibili. — Ollie

Anche l’Arsenal Women sta cercando di rafforzare la propria squadra e dovrebbe ingaggiare un’ala a gennaio. Si dice che un potenziale obiettivo sia pronto a effettuare il passaggio dalla NWSL, ma è probabile che la mossa sarà una situazione uno-in, uno-out per i Gunners, con il centrocampista Katherine Kühl che dovrebbe partire per l’Everton dopo una mancanza di gioco tempo. — Keogh

Il Tottenham ha bisogno dei difensori prima di poter ingaggiare gli attaccanti, giusto?

Il problema del Tottenham è che i piani di trasferimento a lungo termine sono diversi dalle esigenze a breve termine. Ange Postecoglou ha confermato che il club vuole ingaggiare almeno uno o due giocatori offensivi nelle prossime finestre, tra le preoccupazioni sull’incapacità di Richarlison di rimanere in forma a lungo e un desiderio generale di migliorare la propria qualità complessiva.

Ma gli Spurs sono terribilmente corti in difesa, con infortuni altrove che costringono il terzino Archie Gray a giocare come difensore centrale d’emergenza e richiamando Djed Spence – a lungo considerato sopra la media – a giocare come terzino sinistro, mentre il veterano Fraser Forster fa le veci. obiettivo. Un terzino sinistro è quindi essenziale questo mese, sapendo che l’obiettivo più realistico di questo mese è la profondità della squadra, piuttosto che migliorare l’undici titolare quando tutti sono in forma. — Olley

Calvert-Lewin nel radar della Juve?

Dominic Calvert-LewinLa situazione contrattuale potrebbe significare che lascerà l’Everton a gennaio.

Il 27enne attaccante diventerà svincolato a giugno, ma l’interesse dell’Italia, in particolare di Juventus e Atalanta, potrebbe portare a un trasferimento questo mese. Molto dipende dal fatto che l’Everton consideri l’onorario per il giocatore più prezioso del suo potenziale valore in campo, con la squadra di Sean Dyche ancora impegnata nella battaglia per la retrocessione e che ha bisogno della minaccia del gol di Calvert-Lewin per mantenere il club in Premier League.

Dyche ha risposto alle domande sul suo attaccante in una conferenza stampa giovedì e ha sottolineato che non c’erano aggiornamenti. “Nessuno ci ha contattato”, ha detto Dyche. “Ci saranno sicuramente delle voci. Ci saranno sicuramente delle congetture: questa è la natura delle cose.” –Ogden