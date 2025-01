‘Fiquei muito decepcionado com a forma como Ravi Ashwin saiu’ Anil Kumble se sente deslocado e merecia uma grande despedida

Ravi Ashwin aposentou-se com 537 postigos de teste.

O veterano jogador indiano Ravi Ashwin anunciou oficialmente sua aposentadoria do críquete internacional em 18 de dezembro de 2024.

O versátil jogador de 38 anos fez o anúncio durante a coletiva de imprensa pós-jogo ao lado do capitão Rohit Sharma, após a conclusão da terceira Prova do Troféu Border-Gavaskar (BGT) em Brisbane.

Ashwin terminou sua carreira internacional como o segundo maior tomador de postigos da Índia no críquete de teste, com 537 postigos atrás de Anil Kumble, que conquistou 619 postigos. Ele ocupa o oitavo lugar na maioria dos postigos de teste da história.

A aposentadoria de Ashwin gerou especulações se a administração o pressionou a tomar a decisão. A seleção indiana escolheu Washington Sundar em vez do jogador sênior no primeiro teste em Perth. Ashwin voltou ao XI em Adelaide, mas foi substituído por Ravindra Jadeja em Brisbane.

Kumble compartilhou sua opinião sobre a aposentadoria de Ashwin e discutiu a importância de dar um adeus adequado aos jogadores icônicos. Ele também reconheceu a carreira de imensas conquistas de Ashwin.

Anil Kumble compartilha sua decepção com a aposentadoria de Ravi Ashwin.

Em declarações ao Sportstar, Anil Kumble expressou a sua decepção com a saída sem cerimónia de Ravi Ashwin e afirmou que os jogadores que tanto contribuíram para a nação merecem uma despedida adequada.

Kumble disse: “Os jogadores que contribuíram durante tanto tempo merecem uma grande despedida. Você precisa sentar-se com eles e oferecer-lhes um plano adequado sobre como deseja que eles saiam do jogo. Fiquei muito decepcionado com a forma como Ashwin saiu.“

O ex-técnico da Índia destacou que muitos ex-jogadores de críquete também perderam algumas despedidas bem merecidas e elogiou o jogador de 38 anos por suas conquistas significativas.

Kumble acrescentou “No passado, muitos jogadores de críquete também perderam a despedida. O tipo de benchmarks que você definiu não será fácil para ninguém atingir. Ele serviu o críquete indiano com distinção.“

