Five Stars WR Ethan Feaster é reclassificado na classe 2026

Ethan Feaster Há um passo mais perto de tomar sua decisão da universidade.

O receptor aberto de cinco estrelas do Texas reclassificado da classe 2027 no atual ciclo de 2026 na sexta -feira, ele diz a ele Rivais. Feaster agora é marcado como o No. 15 Recrutamento Geral no Rivals250 e rivais nº 3 wr.

O convincente da Deto High School (Texas) tem uma linha do tempo acelerada para seu altamente esperado compromisso universitário e mergulhará em visitas oficiais neste verão com uma decisão esperada antes de sua temporada agora sênior em agosto.

“Para mim, fiz muito no ensino médio. Meus pais, meus pais e eu sentimos que era hora de ir para o próximo nível”, disse Feaster aos rivais de sua decisão. “Não só isso, eu estava pronto. Este é um grande passo para mim. Enquanto estou preparado e estou pronto, vou ficar bem.”

Além de pular para a classe 2026, a Feaster também reduziu sua lista de ofertas nacionais para 12 finalistas: LSUAssim, TexasAssim, Texas A&MAssim, OregonAssim, OklaholaAssim, AlabamaAssim, TennesseeAssim, Estado de OhioAssim, MiamiAssim, USCe SMU.

Feaster está considerando fortemente escolas como Texas, Texas A&M, USC e LSU, e tem visitas oficiais para ver os Trojans (de 6 a 8 de junho) e Los Tigres (20 a 22 de junho) trancados. Os Longhorns e Aggies também estão online para visitas oficiais neste verão.

Lincoln Riley e Dennis Simmons Preso com os dias de festas antes de terminar sua reclassificação e ter a estrela WR em sua placa para a classe 2026.

“Depois de conversar com o treinador Simmons e o treinador Riley, eles ficaram empolgados comigo”, disse mais rápido.

Essa é uma foto popular dos treinadores que pressionam o alvo da Elite WR no Texas.

“O treinador (Cortez) Hankton me viu desde a oitava série. Isso me levaria de qualquer forma”, disse Feaster na LSU. “Ele sabe que estarei pronto para trabalhar e quer me ajudar a amadurecer, tanto no campo quanto em um homem adulto, um homem que pode cuidar de sua esposa e filhos”.

Aggies e Lonhorns não querem deixar Feaster fora do estado.

Feaster adora sua conexão com Mike Elko – e comparou seu vínculo com Holmon Wiggins quem ele tem com o pai.

“Eu amo o treinador Elko”, disse o recém -cunhado jogador geral nº 15 no Rivals250. “Ele é direto, e eu gosto. Esteja perto.

Steve Sarkisian e Chris Jackson Eles também estão presentes no recrutamento de Feaster ao longo dos anos.

“Eles estavam empolgados e prontos para me ver crescer”, disse ele. “Eu amo Sark. Ele é um ótimo receptor. Em Bama, ele tinha grandes receptores e pode realmente preparar ótimos receptores. O treinador Jackson esteve na liga e viu onde estou tentando chegar”.