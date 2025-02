“Flawless” Mi Cape Town ganha o título Maiden SA20

Kagiso Rabada, lança de ritmo, produziu uma performance inspirada no boliche para me levar a Cidade do Cabo ao seu título da Virgin SA20, com uma conveniente 76 vencida em dois campeões de dois horários do Sunrisers no leste do Cabo na final em Wanderers, em Joanesburgo. Após o final das duas últimas temporadas, Mi Cape, liderado por Rashid Khan, quase não melhorou o pé na terceira temporada. Na noite de sábado, Rabada declarou 25/4 em 3,4 overs para rejeitar o Cabo Oriental dos Sunrisers por apenas 105 em resposta à Cidade do Cabo de 181 mi para o resultado de 8-dois-dois-dois-dois final.

Rabada foi habilmente apoiada por Trent Bult, jogador da mãe, que marcou dois gols por apenas nove corridas de suas quatro marchas, os gêmeos do spin George Linde (2/20) e o capitão Rashid (1/19).

Perseguindo 182, Sunrisers, liderado por Aiden Markram, que registrou vitórias subsequentes nos Super Kings e Paarl Royals nos dois últimos jogos, não conseguiu manter o momento e, exceto Tom Abell e Tony de Zorzi, nenhum outro bastão poderia viver para esperar.

Rashid, que surpreendeu o mundo do críquete, levando o Afeganistão aos semifinais da Copa do Mundo do T20 no ano passado, acrescentou outra pena em sua já conhecida carreira.

Anteriormente, no mesmo torneio, ele se tornou o maior surto do formato T20.

Alta confiança após cinco vitórias no trote antes da final, o Mi Cape Town venceu a queda e decidiu acertar.

Na forma de Ryan Rickkelton (33 de 15; 1×4, 4x6s) e Rassie van der Dussen (23 de 25; 2x6s) mostraram suas intenções desde o início, dando um início agressivo das pousadas do Mi Mi.

Craig Overton se jogou no primeiro econômico, no qual apenas três corridas apareceram, mas no segundo acima Rickelton, ele quebrou seis sobre o terceiro homem profundo e uma pequena perna, exceto quatro simples acima da cabeça de Marco Jansen.

Oitton também não foi poupado porque Van der Dussen atingiu seis quadrados, enquanto Rickelton continuou seu ataque contra Jansen, atingindo dois Brilliant Six no quarto.

Mas o Mi Cape Town sofreu mais golpes, o que deu a Sunrisers a chance de voltar.

Rickkelton foi o primeiro a sair, traído por uma bola mais lenta de Overton, e Liam Gleeson se saiu bem.

Em seguida, Liam Dawson rejeitou Reeza Hendricks, que não abriu sua conta.

Ele marcou 52 formas de onda por perder dois gols no PowerPlay.

Os postigos pararam o fluxo de engrenagem quando o girador no pulso no ombro esquerdo de Dawson deu apenas quatro marchas no sétimo lugar.

Van der Dussen parecia desconfortável desde o início e foi o próximo que passou por Tristan Stubbs de Dawson em nono lugar. Tentando quebrar os grilhões, George Linde (20 de 14; 3x6s) atingiu o capitão Sunrisers Markram em quatro em 10.

Em seguida, Dawson bateu a cabeça e depois seis acima dos quatro, mas morreu na última bola em busca de outro figurão pego por Overton em muito tempo.

Mi Cidade do Cabo recuperou o domínio de várias parcerias médias. Dewald Brevis (38 de 18; 2x4s, 4x6s) e Connor Esterhuizen (39 de 26; 2x4s, 2x6s) costuraram 50 corridas de apenas 30 bolas até o quinto portão para levar a Cidade do Cabo à quantia vencedora.

Richard Gleeson foi o melhor assédio para Sunrisers, levando dois gols por 22 corridas de suas quatro marchas.

Além disso, Jansen (2/39) e Dawson (2/40) também apresentaram dois gols.

Ao perseguir, os Sunrisers precisavam de um começo forte, mas seus batoners nunca pareciam confortáveis ​​no Powerplay, porque em três anteriores de suas duas baterias jovens David Bedingham e Jordan Harmaan foram enviadas de volta ao pavilhão. Bedingham foi admitido por Rabada enquanto Harmaan foi para Buud.

Abell (30 off 25; 4x4s, 1×6) e De Zorzi (26 OFF 23; 3x4s, 1×6) lutaram muito para reconstruir entradas com uma parceria de 57 velocidades para o terceiro portão, mas eles caíram em três marchas um do outro para Linde e Rashid, deixe -o de acordo com os SunRisers, incerto colocado em 68/4 em 10,3 overs.

O Mi Cape Town Bakers ainda colecionava gols em intervalos regulares quando Linde rejeitou o Markrama, pego por Rabada na próxima próxima.

Recentemente, os Sunrisers permaneceram esperanças quando Stubbs (15) e Jansen (5) foram rejeitados por Boud e Rabada, respectivamente.

