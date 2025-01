Florentino Pérez pede à FA espanhola que traga árbitros ingleses para melhorar a liga

Os árbitros da Premier League são pensados ​​na Espanha – Getty Images/Catherine Ivill

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, contou a uma das figuras mais seniores do futebol espanhol que deseja levar os árbitros ingleses ao país para melhorar o padrão de arbitragem.

Rafael Louzan, o novo presidente da Federação Espanhola de Futebol, revelou a intenção de Pérez de recrutar funcionários da Premier League como resultado de sua infelicidade com a qualidade da arbitragem na liga.

“Florentino afirma enfaticamente que sente uma desvantagem no campo dos árbitros”, disse Louzan em entrevista a O bar de praia. “Florentino me disse que” você precisa resolver esse problema dos árbitros que estão nos prejudicando e perdemos muitos títulos devido aos árbitros.

Louzan acrescentou sua conversa com Pérez: “Um dia ele me disse que iria trazer árbitros ingleses para apitar”.

Os comentários ocorrem alguns dias depois que Jagoba Artasate, gerente da Liga Mallorca, lançou um ataque abrasivo contra o padrão de arbitragem na Espanha e o uso do VAR no país.

“Estou profundamente triste porque estou me apaixonando por esse esporte, estou perdendo todo o desejo de qualquer coisa”, disse ele. “Sempre vai contra nós e, quando é o contrário, nunca é verificado. Fico cansado, triste. Eu nem fico com raiva.

“Não verei quem está arbitrando, mas quem está no var. Eles se tornaram os protagonistas … eu me apaixonei por outra coisa e é algo em que tenho pensado há muito tempo.

O debate sobre arbitragem nos padrões na Espanha reflete uma situação semelhante na Premier League, onde oficiar é uma fonte constante de discussão. No verão passado, os lobos tentaram descartar o VAR da Premier League, Mas ele não conseguiu receber nenhum apoio de outras equipes.

Na terça -feira, gerente do Arsenal Mikel Arteta criticou ameaças e abusos dirigidos ao árbitro Michael Oliver Após o controverso cartão vermelho que mostra Myles Lewis-Skell, do Arsenal, contra o Wolves no fim de semana passado, dizendo que esse ódio deve ser “erradicado” do jogo.

A suspensão de três jogos de Lewis-Skelly foi cancelada após o apelo do clube contra sua demissão direta aos lobos, provou ter sucesso. No entanto, as réplicas do incidente ainda sentem, já que a polícia está investigando as inúmeras ameaças destinadas a Oliver.

