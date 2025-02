Florida vs. Tennessee: como ver o jogo de basquete universitário de hoje

O time de basquete masculino do Florida Gators jogará voluntários do Tennessee neste sábado, aqui mostramos como ver o jogo. (James Gilbert/Getty Images)

Os times de basquete masculinos do Florida Gators e do Tennessee Volunteers se reunirão no sábado pela segunda vez em três semanas; Sua primeira partida em 7 de janeiro resultou em uma impressionante vitória para a Flórida, derrotando o Tennessee por uma margem de 30 pontos. O jogo neste fim de semana, realizado na Thompson-Boling Arena, em Knoxville, dará aos Vols uma vantagem no tribunal em casa e a oportunidade de resgatar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Flórida vs.. O Tennessee hoje, além de como ver todos os jogos da NCAAB nesta temporada.

Como ver o jogo voluntário do Florida Gators vs. Tennessee:

Data: Sábado, 1 de fevereiro

Tempo: 12:00

Localização: Knoxville, TN

Canal de televisão: ESPN

Transmissão: Fubo, Directv, TV do YouTube e muito mais

Onde ver a Flórida vs. Tennessee Jogo na televisão esta noite:

Você pode ver a cobertura do jogo da Flórida vs.. Tennessee a partir das 12h ET na ESPN.

Onde ver o jogo da Flórida vs.. Tennessee sem cabo:

Florida vs. jogo. O Tennessee na ESPN é transportado por várias plataformas que incluem Fubo TV, Hulu com TV ao vivo, DirecTV e Sling.

(Fubo) A Fubo TV oferece à ESPN, Fox, ABC, CBS, ACC Network e mais de 100 canais ao vivo. Por US $ 80/mês, o serviço de transmissão de TV ao vivo é definitivamente um ótimo investimento para fãs de esportes, mas é uma das maneiras mais completas de capturar toneladas de jogos da NCAA nesta temporada e ainda deixa você com ótimas economias em comparação com um cabo tradicional pacote. Os assinantes da FUBO também obtêm 1000 horas de armazenamento de DVR na nuvem. A plataforma também oferece um período de teste gratuito, para que você possa ver alguns jogos de pré -temporada sem riscos. A plataforma também oferece um período de teste gratuito, para que você possa ver alguns jogos sem riscos. Neste momento, você pode obter desconto de US $ 30 em qualquer nível de FUBO no seu primeiro mês. Teste grátis em Fubo

A ESPN tem um resumo completo do calendário para os jogos de basquete universitário desta semana com canais para mulheres e homens.

Como ver jogos de basquete universitário em 2025:

Os jogos de basquete da NCAA são transmitidos através de uma ampla gama de canais, a partir de redes de cabos comuns, incluindo o conjunto completo da ESPN (que é ESPN2 e ESPNU), Fox e FS1, ABC, NBC e CBS, para CBSN, Big Ten Network, rede SEC , Rede ACC e muito mais.

Sobrecarregado? Você não está sozinho. Aqui está um colapso das plataformas que recomendamos visitar a temporada de basquete da NCAA, para que, naquele momento de jogo, sintonize os jogos do seu time favorito será tão fácil quanto simplesmente iluminar a televisão …