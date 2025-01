A segurança dos jogadores da NHL multado Folhetos da Filadélfia atacante Scott Laughton US$ 5.000 por conferir o atacante Maxim Tsyplakov do New York Islanders. Esta é a multa máxima permitida pelo CBA.

O cruzamento de Laughton veio às 15h30 do terceiro período. O atacante dos Flyers recebeu uma penalidade menor de dois minutos por verificar a jogada.

Durante a primeira metade do confronto, Tsyplakov lesionou o atacante dos Flyers, Ryan Poehling com um golpe alto. O atacante dos Islanders não recebeu pênalti na jogada. No entanto, ele tem um audiência hoje com NHL Player Safety por um cheque ilegal na cabeça.

Laughton, 30, disputou 46 jogos nesta temporada. com os babadosonde tem nove gols, 14 assistências e 104 rebatidas.

