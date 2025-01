Foguetes vs. Probabilidades Grizzlies, previsão de pontuação, horário de início: escolhas da NBA para 2025, melhores apostas para 13 de janeiro de um modelo comprovado

Um confronto entre duas das três melhores equipes da Conferência Oeste da NBA acontecerá na segunda-feira, quando o Houston Rockets receber o Memphis Grizzlies. Houston (25-12) é o segundo no Oeste e tem um recorde de 13-6 em casa, enquanto Memphis (25-14) é o terceiro na conferência e tem 10-9 fora de casa. Houston venceu os dois confrontos desta temporada entre as equipes, incluindo uma vitória por 119-115 na semana passada. Os Grizzlies estão 25-14 contra a linha (ATS) na temporada 2024-25 da NBA, enquanto os Rockets estão 22-15 contra a linha.

O lançamento está agendado para as 20h (horário do leste dos EUA) no Toyota Center em Houston. Os Rockets estão favorecidos por 2 pontos no último Grizzlies vs. Rockets, de acordo com o consenso da SportsLine, e o over/under é de 236 pontos. Antes de entrar em qualquer jogo Rockets vs. Grizzlies, você vai querer veja as previsões da NBA do modelo de computador avançado na SportsLine.

A modelo está de olho Houston x Memphis. Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Rockets contra Grizzlies:

Distribuição de Grizzlies vs. Foguetes: Foguetes -2

Grizzly vs. Foguetes mais/menos: 236 pontos

Grizzlies vs. linha de dinheiro Foguetes: Houston -131, Memphis +110

Por que os Rockets podem cobrir

Houston vem de uma vitória por 119-115 na quinta-feira contra o Memphis, dando ao Rockets sua terceira vitória consecutiva. Alperen Sengun liderou com 32 pontos, 14 rebotes e cinco assistências, enquanto o vencedor do Jogador Defensivo do Ano, Jaren Jackson Jr., não conseguiu conter Sengun. O turco também recebeu ajuda de Jalen Green, que marcou 27 pontos, e Fred VanVleet, que marcou 22 pontos.

Ninguém controla a pintura como Houston, liderando a NBA em rebotes ofensivos, rebotes totais e mantendo os oponentes na menor porcentagem de 2 pontos. Essa forte defesa se estende ao perímetro, já que os Rockets também permitem o terceiro menor número de três pontos por jogo. A equipe de Ime Udoka também pode aproveitar as deficiências do Memphis, já que apenas uma equipe comete mais turnovers por jogo do que os Grizzlies, e o Memphis está 0-2 ATS contra o Houston nesta temporada.

Por que os Grizzlies podem cobrir

Memphis se recuperou da derrota de quinta-feira para o Houston com uma vitória no sábado sobre o Minnesota Timberwolves. O Grizz venceu fora de casa por 127-125, com Jackson registrando 33 pontos e oito rebotes. Memphis dominou o vidro ofensivo, garantindo 21 rebotes ofensivos, em comparação com os sete de Minnesota, e isso permitiu aos Grizzlies marcar o segundo maior número de pontos que os Wolves permitiram em toda a temporada.

Os Grizzlies tiveram sete jogadores com dois dígitos na vitória, e mesmo com estrelas como Jackson e Ja Morant, a força de Memphis é sua profundidade. Além disso, sete Grizzlies têm média de mais de 10 pontos durante a temporada, o que permitiu que Memphis tivesse o ataque com maior pontuação na liga. Isso contrasta com um ataque de Houston que não terá como titular o atacante Jabari Smith Jr. (mão) e possivelmente o sexto homem Tari Eason (perna), que está listado como duvidoso.

Como fazer escolhas entre Rockets e Grizzlies

O modelo simulou Grizzlies vs. Foguetes 10.000 vezes e os resultados estão aí. Podemos dizer que o modelo está inclinado para baixo e também gerou uma escolha de spread de pontos que está certa em mais de 50% das vezes.

Então, quem ganha Rockets vs. Grizzlies e qual lado da distribuição ganha em mais de 50% das simulações?