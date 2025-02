Foi um momento de Rohit Sharma, Gautam Gambhir decidiu não escolher Virat Kohla? Vídeo viral

O Star India Black Virat Kohli não perdeu a série ODI contra a Inglaterra na quinta -feira por causa da lesão no joelho. Antes de jogar, Kohli estava aquecendo no estádio da Associação de Críquete de Vidarbha (VSCA) com uma ligeira fixação no joelho. O ex -capitão da Índia analisou a dor visível durante o aquecimento, acariciando o joelho durante uma discussão com a fisioterapia da equipe. E no chute, o capitão India Rohit Sharma passou as notícias de pular de Kohla do 11º por causa do joelho dolorido.

Após a partida da vice -vice -da Índia, Shubman Gill, que atingiu o número Kohli. 3º lugar, forneceu uma atualização de sua condição, sugerindo que o veterano poderia ser bom no segundo ODI em Cuttack.

“Não é nada sério. Ele (Kohli) estava bem durante o treino de ontem (quarta -feira), mas acordou com algum inchaço no joelho nesta manhã (quinta -feira). Ele definitivamente voltará ao segundo ODI.

No entanto, um filme apareceu nas mídias sociais nas quais Kohli pode ver uma conversa com Rohit e o treinador Gautam Gambhir.

No final do filme, Rohit e Gambhir foram vistos por Kohla, remendados nas costas, com maior probabilidade de concordar, para não expô -lo ao jogo.

Nem todo mundo tem sorte. pic.twitter.com/wei3rnt30w – ctrl c ctrl memes (@ctrlmemes_) 7 de fevereiro de 2025

Gill se apresentou com um morcego sob o não. 3 Na ausência de Kohla, levando a Índia a uma vitória de quatro vezes. Ao perseguir apenas 249 pessoas, a Índia perdeu os abridores mais cedo.

No entanto, Shreyas Iyer, que atingiu 59 anos, contra-ataque em um estande de 94 velocidades com Gill (83), que introduziu 108 marchas com Axarem Patel, que atingiu 52 após a promoção da ordem

“Eu jogo o terceiro lugar em testes, por isso não foi uma grande correção. É sempre um desafio nessa posição, porque você precisa se adaptar à situação do jogo. Se a equipe perder objetivos rápidos, você deve jogar com sabedoria. A equipe começa bem, você tem que usar um impulso.

Iyer também fez uma revelação impressionante de que ele só jogou por causa da lesão de Kohla.

“Foi único. Eu não deveria jogar o primeiro jogo, como todos sabemos. Infelizmente, Virat sofreu uma lesão e tive a oportunidade. Mas eu estava preparado

“Então, história engraçada. Eu assisti o filme ontem à noite. Eu pensei que poderia estender a noite. Então recebi uma ligação de Szypera, dizendo que você pode jogar porque Virat tem um joelho dolorido. E então eu correi de volta para o meu quarto imediatamente dormi – ele acrescentou.