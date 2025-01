Il Manchester City ha raggiunto un accordo verbale con l’Eintracht Francoforte per una promozione Omar Marmoushha detto una fonte di ESPN.

Il City e la Bundesliga hanno raggiunto un compromesso sul compenso dopo i colloqui di giovedì.

La fonte ha aggiunto che gli ultimi dettagli devono ancora essere definiti, ma il 25enne nazionale egiziano dovrebbe ora trasferirsi all’Etihad Stadium.

Marmoush ha indicato la sua disponibilità a trasferirsi al City e le sue condizioni personali sono già state concordate.

L’attaccante dovrebbe lasciare Francoforte dopo soli 18 mesi. Ha segnato 15 gol in 17 partite di Bundesliga in questa stagione e 20 gol in tutte le competizioni, dopo averne segnati 17 in 41 partite la scorsa stagione.

Marmoush sarà probabilmente uno dei numerosi arrivi al City a gennaio. Vitor Reis e Abdukodir Khusanov entrambi si sono recati a Manchester per sposarsi lì Palme e Lente, rispettivamente

Anche il City ha manifestato l’interesse per il terzino della Juventus Andrea Cambiaso.

L’allenatore del City Pep Guardiola ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni nella sua squadra senior in questa stagione, mettendo sotto pressione i nuovi acquisti a gennaio.

Rubén Diaz è tornato ad allenarsi in vista della trasferta di domenica a Ipswich Town.