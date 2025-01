Fonte – Bears Hire Declan Doyle come OC, Dennis Allen come DC

CHICAGO – Meno di una settimana dopo essere stato assunto come 19. Head Coach nella storia di Chicago Bears, Ben Johnson ha scelto i suoi tre coordinatori.

Secondo la fonte del campionato, gli Bears assumono Declan Doyl come coordinatore della squadra offensiva e Dennis Allen come coordinatore difensivo e mantenendo Richard Hightower come coordinatore di squadra speciale.

Doyle, 28 anni, si è allenato con Denver Broncos dal 2023. All’inizio della sua carriera, l’allenamento della NFL ha trascorso quattro stagioni come assistente offensivo con New Orleans Saints.

Johnson ha detto che dopo tre stagioni avrebbe continuato a chiamare giochi offensivi a Chicago come coordinatore offensivo di Detroit. Ha preferito trovare un allenatore la cui più grande responsabilità lo avrebbe aiutato a pianificare un piano di gioco per ogni settimana.

“Sarà essenziale per me trovare qualcuno che possa organizzare, strutturare e costruire un tavolo, specialmente all’inizio della settimana”, ha detto Johnson mercoledì alla sua conferenza stampa di apertura. “Sono stato in giro per diversi ragazzi che hanno chiamato i giochi in passato e ho visto le potenziali insidie ​​che potrebbero venire quando ti avvicini a tutta la squadra di calcio e non puoi guardare più nastri all’inizio della settimana .

L’allenatore dell’ex santi Dennis Allen è istituito come un altro coordinatore della difesa per Bears. Harry How/Getty Images

“La posizione del coordinatore offensivo dovrà essere qualcuno che non solo credo, ma sarà molto dettagliato, organizzato e strutturato per costruire un tavolo e sarà anche disposto a lavorare a tarda notte.”

Allen, che non ha mai coperto accanto a Johnson, è un membro a lungo termine dell’albero di coaching di Saints, che ha tenuto l’allenatore dei Lions Dan Campbell e l’ex coordinatore difensivo di Detroit Aaron Glenn, ora capo allenatore di New York Jets.

Allen è stato immediatamente indicato come il preferito che, dopo l’assunzione di Hohnson, ha ottenuto la posizione di coordinatore della difesa.

Allen è stato con il santo dal 2006 al 2011, quando è partito per sposare il lavoro del coordinatore della difesa di Broncos. Nel 2012 è stato assunto come capo allenatore del ladro e poi ha sparato quattro partite fino al 2014. Tornò ai santi come assistente di difesa superiore prima di subentrare come coordinatore difensivo quando Ryan fu rilasciato. Nel 2022 fu promosso alla posizione di allenatore dopo che Sean Payton si ritirò, ma nella stagione 2024 fu licenziato nel mezzo della stagione.

“Non mi sono mai allenato con Dennis”, ha detto Johnson mercoledì. “Non l’ho mai incontrato. Ma ti direi che stavamo affrontando questa difesa un anno fa quando era a New Orleans e ha ottenuto un grande rispetto. Penso che ovunque fosse in arrivo fosse ed era la terza squadra principale, la migliore squadra di zona rossa. Lui.

Hightower entra nella sua quarta stagione come coordinatore della squadra speciale di Bears dopo l’inizio del suo secondo periodo a Chicago nel 2022. L’allenatore veterano con 19 anni di esperienza con l’Hightower è diventato un coordinatore speciale della squadra di San Francisco nel 2017, che si è tenuto durante le stagioni 2021 Prima che gli orsi fossero assunti nello stesso ruolo prima di quattro stagioni.

La scorsa settimana, le fonti hanno riferito che ESPN che Bears non terrà alcuni allenatori del 2024 dipendenti, tra cui il capo allenatore temporaneo/coordinatore offensivo Thomas Brown, l’allenatore dei quarterback Kerry Joseph, l’allenatore dell’ampio ricevitore Chris Beatty Coordinatore e Jon Hoke Coach.