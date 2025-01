Fonte – Georgia QB Jaden Rashada rientra nel portale

Il linebacker della Georgia Jaden Rashada ha intenzione di presentare i documenti necessari per accedere al portale di trasferimento della NCAA, ha detto domenica una fonte a Pete Thamel di ESPN.

Rashada, la 31a recluta assoluta nell’ESPN 300 del 2023, non è apparso in una partita durante la sua unica stagione come riserva per i Bulldogs.

La matricola in maglia rossa da 6 piedi e 4 e 190 libbre di Pittsburg, in California, rientra nel portale in cerca di un’opportunità per diventare titolare e avrà altre tre stagioni di idoneità nella sua prossima scuola.

Rashada è diventata una delle reclute di più alto profilo dell’era dell’atletica universitaria quando si è trasferito da Miami alla Florida nel dicembre 2022 dopo aver accettato un contratto quadriennale da 13,85 milioni di dollari con l’ormai defunto Florida Gator Collective. Rashada ha firmato con i Gators ma non si è iscritto dopo che la squadra NIL non ha effettuato i pagamenti promessi e ha tentato di risolvere il contratto.

Rashada ha citato in giudizio l’allenatore della Florida Billy Napier, l’ex membro dello staff della Florida Marcus Castro-Walker e il backup Hugh Hathcock nel maggio 2024, sostenendo di averlo derubato di milioni rinnegando l’accordo.

La NCAA ha aperto un’indagine sul reclutamento di Rashada nel 2023. Nel marzo 2024, la NCAA ha sospeso le sue indagini sulla partecipazione collegiale e di terze parti ad accordi NIL dopo che un giudice federale ha concesso un’ingiunzione preliminare in una causa intentata dai procuratori generali del Tennessee e della Virginia . .

La Florida ha accettato di liberare Rashada dalla sua lettera di intenti dopo che il suo accordo è andato in pezzi. Ha trascorso la sua stagione da matricola all’Arizona State, l’alma mater di suo padre, e ha iniziato in due partite durante la sua stagione in maglia rossa.

Rashada è entrato nella finestra di trasferimento nell’aprile 2024 dopo che i Sun Devils hanno portato il trasferimento Sam Leavitt nel Michigan per competere con Rashada. Leavitt alla fine avrebbe portato il programma a un titolo Big 12 e ad un’apparizione ai College Football Playoff.

Rashada si è unito alla Georgia in questa offseason per competere con Gunner Stockton per il posto da titolare dei Bulldogs nel 2025. Stockton si è guadagnato il ruolo in questa stagione come numero 1. 2 dietro il titolare Carson Beck e ha aiutato i Bulldogs a battere il Texas nella partita del campionato SEC dopo che Beck ha subito un infortunio a fine stagione. infortunio al gomito.

Al suo primo inizio di carriera, Stockton ha tirato per 234 yard e un touchdown nella sconfitta per 23-10 della Georgia contro Notre Dame nei quarti di finale del CFP all’Allstate Sugar Bowl di giovedì.