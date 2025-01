Fonte – Il pass rusher Khalil Mack decide di giocare nel 2025

Il nove volte Pro Bowler Khalil Mack, che dopo la sconfitta post-stagionale dei Chargers contro i texani ha detto che aveva bisogno di un po’ di tempo per considerare il suo futuro, giocherà effettivamente nella stagione 2025, ha detto mercoledì una fonte di ESPN Adam Schefter.

Il 33enne Mack diventerà un free agent senza restrizioni per la prima volta nei suoi 11 anni di carriera nella NFL.

Mack, il vincitore del Difensore dell’anno 2016 e uno dei linebacker esterni più decorati nella storia della NFL, ha avuto sei licenziamenti in questa stagione – e altri due nella sconfitta per wild card dei Chargers per 32-12 a Houston.

Ha 107,5 licenziamenti in carriera.

In una conferenza stampa di fine stagione, il direttore generale dei Chargers Joe Hortiz e l’allenatore Jim Harbaugh hanno entrambi dichiarato di sperare di firmare nuovamente Mack se avesse deciso di tornare per la dodicesima stagione nel 2025.

Mack ha detto all’inizio di questo mese che se decide di continuare a giocare, crede che la sua migliore possibilità di vincere sia con i Chargers.

“Finché Justin Herbert è il tuo quarterback. Hai (la sicurezza) Derwin James e tutti quei ragazzi che amano il calcio. E Jim Harbaugh ha allenato?” Mack ha detto il 12 gennaio. “Lo sai che hai sempre la possibilità di vincere. Sì, è inutile.”

Kris Rhim di ESPN ha contribuito a questo rapporto.