Fonte – Jesse Winker, i Mets accettano un contratto di un anno

L’outfielder Jesse Winker e i New York Mets hanno concordato i termini di un contratto di un anno, una fonte ha confermato a ESPN durante i rapporti giovedì.

Winker, 31 anni, tornerà ai Mets dopo che il club lo ha acquisito con uno scambio dai Washington Nationals alla scadenza della scorsa estate. L’accordo è in attesa che Winkler superi una visita medica, ha detto una fonte a ESPN.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Ha firmato un contratto di lega minore con Washington dopo una stagione 2023 tormentata da infortuni con i Milwaukee Brewers. Ha prosperato con le Nazionali in ricostruzione, segnando 11 fuoricampo su una linea di taglio .257/.374/.419, rendendolo un candidato interessante per le squadre in competizione alla ricerca di una mazza mancina.

I Mets lo acquisirono per il destro Tyler Stuart, e batté .243 con tre fuoricampo e un .683 OPS in 44 partite con New York.

Con Juan Soto e Brandon Nimmo programmati per iniziare negli angoli esterni del campo, Winker pensa di trascorrere la maggior parte del suo tempo nel 2025 come battitore designato contro lanciatori destrimani con Starling Marte che sembra probabile, facendo partire DH contro i mancini.

I Mets e la star dell’home run Pete Alonso, che rimane uno dei migliori free agent sul mercato, non sono ancora riusciti a raggiungere un accordo nonostante l’interesse reciproco, secondo le fonti. Alonso, quattro volte All-Star, è stato scelto dai Mets nel 2016.