Fonte – Non è previsto il ritorno di Mike McCarthy come allenatore dei Cowboys

Mike McCarthy non dovrebbe tornare come capo allenatore dei Dallas Cowboys e ora è previsto che diventi un free agent, ha detto lunedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Il contratto di McCarthy con i Cowboys è scaduto mercoledì scorso, ma la squadra ha avuto una finestra di negoziazione esclusiva con l’allenatore fino a mezzanotte di martedì. Tuttavia le parti non hanno ancora avuto colloqui su un nuovo accordo, hanno riferito lunedì fonti a Schefter.

Si prevede che i Chicago Bears e i New Orleans Saints siano interessati a parlare con lui dei loro posti vacanti, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN. La scorsa settimana, i Bears hanno ricevuto una richiesta ufficiale per il permesso di parlare con McCarthy, cosa che i Cowboys hanno negato.

La settimana scorsa, McCarthy, il proprietario e direttore generale Jerry Jones e il vicepresidente esecutivo Stephen Jones hanno parlato almeno tre volte. Le discussioni iniziali riguardavano ciò che è accaduto nel 2024 seguendo il normale protocollo di fine stagione. Gli altri giorni riguardavano il futuro e cosa potrebbe cambiare, sia nell’approccio dei Cowboys alla costruzione del roster, sia nell’approccio di McCarthy all’attacco e nell’approccio di McCarthy al suo staff tecnico.

Nel 2019, Jones ha permesso a Jason Garrett di allenare con un contratto in scadenza. I Cowboys non hanno annunciato il ritorno di Garrett fino a una settimana dopo la stagione e dopo le conversazioni avute dalla squadra con McCarthy e Marvin Lewis.

McCarthy è stato nominato allenatore dei Cowboys 10 giorni dopo la fine della stagione 2019.

I Cowboys sono andati 7-10 nel 2024, mancando i playoff per la prima volta dal 2020. McCarthy ha registrato un record di 49-35 nella stagione regolare con Dallas, ma è 1-3 nei playoff.

I Cowboys hanno subito una serie di infortuni a giocatori chiave come il quarterback Dak Prescott, il difensore DeMarcus Lawrence, la guardia Zack Martin, il cornerback Trevon Diggs e il wide receiver CeeDee Lamb, che hanno tutti concluso la stagione in riserva per infortuni. Il pass rusher del Pro Bowl Micah Parsons (caviglia) ha saltato quattro partite e il cornerback DaRon Bland (piede) ne ha sbagliate 11.

Anche prima degli infortuni, tuttavia, i Cowboys hanno faticato su entrambi i lati della palla, perdendo le prime cinque partite casalinghe per 118 punti. Si sono ripresi, vincendo quattro partite in un periodo di cinque partite, ma hanno perso le ultime due dopo essere stati eliminati dalla contesa post-stagionale.

A parte McCarthy, tutto il suo staff tecnico non è sotto contratto e la stessa finestra di negoziazione si chiude martedì a mezzanotte.