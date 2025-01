Fonte – Tanner Engstrand di Lions ha assunto il posto di Jets OC

FLORHAM PARK, NJ – Se tornerà con New York Jets nel 2025, sarà la nuova assistente di Aaron Rodgers a Detroit Lions Tanner Engstrand.

Engstrand (42) ha accettato le condizioni dei jet venerdì, che è una fonte confermata da ESPN. Ha familiarità con l’allenatore appena assunto Aaron Glenn perché hanno trascorso le ultime quattro stagioni nello staff di Dan Campbell. Engstrand è stato il coordinatore del gioco per un’offesa, che nel 2024 ha segnato 564 punti.

I Jets torneranno alla stagione con il primo allenatore e il primo giocatore di gioco per un’offesa. Nel 2021 fecero lo stesso con Robert Saleh e Mike Lafleur, che furono espulsi dopo due stagioni.

Engstrand entrerà in un’opera storicamente instabile che ha un quarterback storicamente eccezionale.

Negli ultimi 15 anni saranno 11. Playcaller Jets, probabilmente uno dei motivi per cui ne hanno 32.

Rodgers, 41 anni, è indeciso se giocare la 21a stagione. Allo stesso modo, Jets non ha detto se volevano andare avanti con il Future Hall Famer, il cui potere 2024 era irregolare. Glenn, alla sua conferenza stampa di apertura di lunedì, ha affermato che Rodgers sarebbe stato valutato proprio come qualsiasi giocatore nella lista.

Il MVP a quattro tempi aveva solo quattro giocatori di gioco nella sua carriera: Mike McCarthy e Matt Lafleur con Green Bay Packers e Nathaniel Hackett e Todd Downing con Jets. Downing è subentrato la scorsa stagione quando Hackett è stato degradato alla 6a settimana.

Difesa Glenn è fortemente appoggiata a Engstrand mentre mappano un percorso per un’offesa che ha concluso 24 anni. Segnando in questa stagione.

Sempre venerdì hanno assunto Jets Chris Harris come coordinatore del gioco Pass e l’allenatore di Defensive Backs, la fonte ha affermato Adam Schefter ESPN. Harris ha trascorso le ultime due stagioni in un ruolo simile con il Tennessee Titans e ha intervistato la posizione del coordinatore della difesa Jets.

Engstrand è stato considerato un possibile sostituto come ex coordinatore offensivo Lions Ben Johnson, che è diventato il capo allenatore Chicago Bears, ma è stato consegnato quando Campbell ha deciso di uscire dall’organizzazione per assumere John Morton di Denver Broncos.

Engstrand è uno studente di Jim Harbaugh, che ha lavorato sotto Harbaugh all’Università di San Diego e nel Michigan. Engstrand ha chiamato i Giochi della scuola superiore (San Diego) e XFL (DC Defenders), ma non ha un’esperienza di gioco della NFL. Ha una connessione lontana con il nuovo CEO di Jets Darren Mougey, entrambi quarterback a San Diego nel 2004.

Originario di San Diego ha trascorso altri 13 anni come assistente di USD prima che Harbaugh seguisse il Michigan. Nel 2020 è atterrato con Lions come assistente offensivo sotto l’allenatore Matt Patricia, che è stato rilasciato quell’anno. Engstrand fu lasciato Campbell nel 2021, a partire da un allenatore di strette e alla fine promosse al coordinatore del gioco.

Engstrand erediterà un crimine con due talentuosi ampi ricevitori a Garrett Wilson e Davante Adams, anche se c’è la possibilità che Adams venga rilasciato nella trazione. Ottiene anche una corsa versatile nella Breeces Hall e quattro antipasti di ritorno sulla linea offensiva.

La grande domanda è l’incertezza del quarterback, che è uno dei motivi per cui il loro obiettivo più alto del coordinatore – Los Angeles Rams che passa attraverso il coordinatore di Nick Cailey – avrebbe rifiutato di intervistare.

Se Rodgers non torna, è probabile che gli ugelli aggiungano un quarterback. I quarterback più alti sotto il contratto sono Tyrod Taylor, 35 e 2024 quinto round di Jordan Travis, che ha perso il suo nuovo anno a causa di un infortunio all’università.