Il Real Madrid si è avvicinato Vinícius juniorL’agente ha lanciato interviste sul rinnovamento del suo contratto, ha affermato la fonte ESPN.

Il trattato del Brasile si svolge fino al giugno 2027. Il club spagnolo di solito inizia i negoziati con i giocatori stellari quando rimangono due anni sui loro accordi, ma la fonte ha detto che Madrid ha fatto un’eccezione al colpevole.

Nel suo caso, Madrid ha deciso di presentare interviste per l’interesse duraturo dei sauditi per il campionato per il miglior vincitore della FIFA 2024.

Madrid si è avvicinato alla squadra del giocatore e ha indicato che volevano iniziare le discussioni, a partire dallo sviluppo degli stipendi, secondo la fonte.

Tuttavia, la fonte ha anche affermato che le interviste sono in una fase iniziale e che i rappresentanti del colpevole devono ancora ottenere un’offerta formale.

La fonte ha aggiunto che il colpevole è soddisfatto del suo contratto esistente a Madrid e non ha fretta di accelerare le azioni.

Il mese scorso, Vinícius ha detto che spera di rimanere a Madrid per molti anni.

“È molto importante per me raggiungere 100 obiettivi e far parte della storia di questo club”, ha detto il Real Madrid TV. “All’età di 24 anni e dopo sette stagioni, tutta la famiglia è molto importante per me. Spero di poter continuare qui per molti altri anni.

ESPN in precedenza affermava che Vinícius era nuovamente affrontato dai rappresentanti del Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita (PIF), di proprietà delle quattro parti saudite per la lega, e quindi l’offerta ufficiale del Medio Oriente è quindi prevista.

Il nuovo incontro tra i dirigenti di Madrid e l’agente Vinícius dovrebbe essere programmato per quattordici giorni quando la squadra porta il Manchester City nella fase di Play -off Champions League, ha detto la fonte ESPN.

In questa stagione, Vinícius ha segnato 17 gol in tutte le competizioni di Madrid, li ha aiutati con un lobo di alto livello e ha raggiunto un maestri a eliminazione diretta da gioco.

L’allenatore Madrid Carlo Ancelotti ha detto la scorsa settimana che nel mezzo dell’Arabia Saudita, stava collegando quel Vini Jr. “Scegli la fama” attraverso una mossa redditizia all’OLP.

“Sono decisioni individuali”, ha detto Ancelotti. “Ma per me, un giocatore (Vinicius) sembra felice ed entusiasta di rimanere qui e vince i trofei con il Real Madrid. Penso che stia pensando di scegliere la fama. “