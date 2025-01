Fontes: SEC e Big Ten realizarão segunda reunião AD para explorar mudanças no formato CFP e muito mais

ATLANTA – A SEC e a Big Ten estão programadas para realizar uma segunda reunião conjunta de seus diretores atléticos no próximo mês, onde os líderes da conferência deverão explorar ainda mais o futuro do formato College Football Playoff.

A reunião, marcada para 19 de fevereiro em Nova Orleans, acontece uma semana antes dos comissários do CFP se reunirem em Dallas para discutir o futuro dos playoffs, seu formato e estrutura de governança. Aqueles que tiveram conhecimento da reunião falaram ao Yahoo Sports sob condição de anonimato.

A reunião da SEC e da Big Ten marca um segundo passo no relacionamento entre duas ligas que anunciaram uma parceria na primavera passada. Seus diretores atléticos se reuniram em Nashville em outubro, um evento histórico e uma das primeiras reuniões de dois grandes administradores de conferências na história recente da NCAA.

Espera-se que a reunião de 19 de fevereiro se concentre no formato e na governança do CFP, bem como na transição para um mundo pós-acordo em que os atletas partilham as receitas. O acordo histórico entre a NCAA e as ligas de poder no caso da Câmara está pendente de aprovação em Abril e implementação em Julho.

Mas talvez o tópico mais interessante seja o futuro formato dos playoffs ampliados.

Como parte de um acordo alcançado na primavera passada, a Big Ten e a SEC acreditam ter autoridade sobre quaisquer alterações no formato dos playoffs a partir da pós-temporada de 2026, a primeira de uma nova extensão de seis anos do CFP. Mudanças para os playoffs de 2025 (improváveis ​​neste momento) Exigir unanimidade entre os 10 comissários da conferência da FBS e o diretor atlético da Notre Dame..

Embora os executivos tenham concordado na primavera passada sobre um futuro modelo de distribuição de receitas, com grande peso indo para a SEC e as Big Ten, um formato futuro não foi finalizado. Mas certas “proteções” foram acordadas, incluindo uma vaga automática para os cinco campeões da conferência com melhor classificação; um campo de 12 ou 14 equipes; e garantias de qualificação para independentes como Notre Dame relacionadas à sua posição no ranking.

O formato às vezes é uma questão que causa divisão.

Muitos esperam que as Dez Grandes (e talvez a SEC desta vez também) proponham novamente um formato que atribua vários qualificadores automáticos a conferências individuais.

Está a caminho um playoff de futebol universitário de 14 times com eliminatórias multiautomáticas por liga? (Don Juan Moore/Getty Images)

Um modelo de 14 equipes que designa quatro eliminatórias automáticas para a SEC e a Big Ten está sendo discutido; dois para cada ACC e Big 12; um para o melhor campeão do Grupo dos Cinco; e um foragido, indo para Notre Dame se terminar classificado entre os 14 primeiros (ou, se não, o próximo time com melhor classificação após a seleção das eliminatórias automáticas). Os árbitros o descrevem como um modelo 4-4-2-2-1+1, com os dois primeiros colocados sendo dispensados ​​na primeira rodada. É também uma forma de limitar a subjetividade e o poder do comitê de seleção.

As Dez Grandes fizeram uma proposta semelhante durante as reuniões da primavera passada, que foi totalmente rejeitada. Essa proposta incluía menos um qualificador automático para a SEC e Big Ten e mais em grandes posições: 3-3-2-2-1+3. Sob qualquer proposta, os jogos do campeonato de conferência provavelmente se tornariam menos valiosos e um fim de semana de campeonato reinventado poderia incluir jogos de conferência para vagas automáticas, algo que o Yahoo Sports informou no mês passado.

Em entrevista à ESPN no domingo, o comissário da ACC, Jim Phillips, disse que sua liga está avaliando possíveis mudanças no fim de semana do campeonato, sugerindo um torneio no estilo play-in.

“Os jogos do campeonato da conferência são importantes, desde que os tornemos importantes, certo?” “Você joga dois contra três? Você passa pela temporada regular e quem quer que ganhe a temporada regular, você apenas os deixa de lado e então joga o time do segundo colocado contra o time do terceiro colocado no jogo do campeonato. “Então você tem um campeão da temporada regular e depois um torneio de conferência ou campeão da pós-temporada.”

Muitos acreditam que os jogos do campeonato da conferência dentro de um playoff ampliado precisam de uma reavaliação. uma história que o Yahoo Sports explorou no mês passado. No entanto, os jogos do título da conferência geram grandes lucros para as ligas poderosas e estão vinculados aos contratos de televisão da liga.

Se o modelo 4-4-2-2-1+1 tivesse sido usado este ano, a SEC e as 12 Grandes teriam cada uma mais uma equipe em campo (Alabama e Iowa State).

As duas conferências também têm muito a discutir fora da PCP.

Os comissários da Power League estão tomando decisões importantes para transformar o esporte universitário em uma entidade mais profissionalizada, atormentada por problemas sem precedentes, como A situação entre Wisconsin e Miami.. O P4 criou uma “equipe de transição” de diretores atléticos do Big Ten, SEC, Big 12 e ACC para explorar as questões.

As ligas são responsáveis ​​pela criação de novas infra-estruturas para gerir e fazer cumprir o conceito limitado de partilha de receitas como parte do acordo. As escolas poderão distribuir o pagamento NIL diretamente aos atletas por um valor máximo de pelo menos US$ 20,5 milhões no próximo ano letivo.

Um novo braço de aplicação da lei (não a NCAA) terá uma câmara de compensação, dirigida pela Deloitte, que aprovará ou rejeitará acordos entre atletas e terceiros afiliados a uma escola, como reforços ou coletivos de reforço. Os membros da equipe de sete pessoas do centro de informações da Deloitte têm se reunido com administradores universitários nas últimas semanas, em um esforço para educá-los sobre o processo, que permanece obscuro. As escolas já se preparam para ultrapassar o limite do conjunto de rendimentos..

Eles ficaram mais nublados na semana passada com o Orientação do Departamento de Educação sobre o Título IX e uma apresentação do Departamento de Justiça ao juiz criticando o salário máximo. Ambas as opiniões poderão mudar em breve, à medida que uma nova administração presidencial substituir a liderança do DOE e do DOJ.

No entanto, existem mais obstáculos. Várias objeções foram levantadas contra o acordo, que expira no final deste mês. Muitas das objeções estão relacionadas com os milhares de cortes de pessoal esperados à medida que as escolas se alinham com o Novo modelo de liquidação e estrutura de bolsas..

Fora do caso da Câmara, as conferências por procuração são essenciais para um modelo de governação remodelado tanto na NCAA como no CFP. Na verdade, as conferências de poder propuseram um modelo de governação que expande os seus poderes legislativos autónomos dentro da NCAA e também dá-lhes poderes de tomada de decisão nos campeonatos pós-temporada da NCAA.

Quando as duas conferências se reuniram em outubro passado, os diretores atléticos também discutiram um acordo de agendamento entre si. Tais medidas poderiam gerar receitas adicionais para as ligas, presumivelmente provenientes das redes de televisão que procuram confrontos entre as maiores marcas do desporto.

Espera-se que as discussões vão além da temporada regular, com a possibilidade do que as autoridades descrevem como uma “pós-temporada revisada” para os programas que não avançam para o CFP. Os administradores estão explorando maneiras de organizar mais confrontos que juntem times das duas ligas, em vez dos confrontos atuais no acordo do bowl. As ofertas do bowl expiram após a temporada de 2025.

Tudo isto é um esforço para gerar receitas inexploradas num momento em que as escolas se preparam para gastar mais de 20 milhões de dólares anualmente num conceito de partilha de receitas dos atletas ligado ao acordo antitrust da Câmara.

Para esse fim, os executivos das escolas da SEC continuam a discutir a adição de um nono jogo de conferência a partir de 2026 (o Big Ten já joga nove). A conferência está um tanto dividida quanto ao conceito, e um requisito para qualquer jogo da nona liga envolve o recebimento de receitas adicionais da ESPN, proprietária dos direitos de mídia da liga.