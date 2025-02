Fonti – Aaron Rodgers è improbabile che torni a Jets nel 2025

Florham Park, New Jersey, che New York Jets-Aaron Rodgers finisce dopo due stagioni insoddisfacenti perché è probabile che il futuro quarterback della Hall of Fame rimarrà nella squadra nel 2025, domenica domenica è stata presentata da ESPN Adam Schefter.

Rodgers, 41 anni, è volato nel New Jersey la scorsa settimana per incontrare il nuovo allenatore Aaron Glenn e il nuovo CEO di Darren Mougey, una fonte confermata da ESPN. Fox Sports ha riferito domenica Il fatto che Rodgers sia stato informato in questo incontro che il team ha deciso di dividere i modi con lui.

Il portavoce di Jets ha rifiutato di confermare il messaggio.

Glenn è in contatto con Rodgers da quando è stato assunto, come parte della discussione in evoluzione del futuro del quarterback. Glenn, alla sua conferenza stampa di apertura il 27 gennaio, non era incompleto a Rodgers. L’allenatore ha detto che voleva incontrare un veterano prima di scegliere la direzione del quarterback.

L’annuncio formale è probabilmente nei prossimi giorni.

Rodgers ha rappresentato 18 partenze, sei vittorie, una lacrima di Achill altamente promossa e innumerevoli sottotitoli nei suoi due anni con i Jets. Non è chiaro se continuerà la sua carriera; Ha affermato che la 21a stagione non deciderà.

La Future Hall of Fame ha l’anno rimanente sul suo contratto, NeguarantEed $ 37,5 milioni. Avrebbe dovuto contare $ 23,5 milioni sul limite.

I Jets saranno lasciati con $ 49 milioni in denaro morto che possono essere ampliati per due anni se è contrassegnato dopo il 1 ° giugno. In questo caso, dovrebbero portare i loro 23,5 milioni di dollari sul limite entro il 1 ° giugno. A questo punto, calcolerebbe $ 14 milioni nel 2025, un risparmio netto di $ 9,5 milioni.

Tuttavia, nella sceneggiatura del 1 ° giugno, nel 2026 avrebbe annunciato una commissione di $ 35 milioni.

Se decide di ritirarsi, si applicano gli stessi account.

I Jets, determinati a porre fine alla loro siccità di cinque anni, hanno fatto il più grande commercio nella storia del franchise il 24 aprile 2023 e hanno ricevuto un MVP di quattro volte da Green Bay Packers per un pacchetto di mosse.

Le aspettative sono aumentate mentre i getti hanno trombettono Rodgers come pezzo mancante. La sua prima stagione si è conclusa subito dopo aver iniziato con Achille strappato nel quarto colpo della stagione 2023.

Rodgers tornò in salute nel 2024, lanciò ogni partita nonostante alcuni fastidiosi infortuni alle gambe e nella finale della stagione pubblicò una vittoria vintage da quattro a 32-20 su Miami Dolphins. Non c’erano molti di questi giochi per Rodgers la cui prestazione era irregolare durante la stagione.

Ha superato 3.897 yard e 28 atterraggi, entrambi terzi nella lista delle stagioni di jet, ma aveva anche 11 intercettazioni e si è concluso con 48,1 QBR, che si è classificata al 25 ° posto su 32 passanti qualificati -NFL. I Jets non sono entrati nell’attacco, hanno chiuso a 24 anni. In un punteggio e sono andati 5-12, in una delle più grandi delusioni della stagione.

L’inizio lento di Rodgers è stato un grande motivo per cui l’allenatore Robert Saleh è stato licenziato solo cinque partite per la stagione. Il coordinatore offensivo più vicino di Rodgers, Nathaniel Hackett, è stato degradato a questo punto. Sei settimane dopo Joe Douglas è stato rilasciato come CEO.

Saleh, Douglas e Hackett facevano parte del contingente dei Jets, che visitò Rodgers nel suo Malibu, in California, nel marzo 2023, dove persuase il quarterback a giocare per gli ugelli. In quel momento, Jets e Packers hanno iniziato a lavorare in un negozio che è durato un mese per essere completato. Fino ad allora, i Packers hanno deciso di promuovere Jordan Love per il lavoro iniziale.

Iniziarono così cinque mesi di respiro clamore per ugelli, enfatizzati da HBO “Hard Knocks”. Rodgers ha debuttato con l’11 settembre 2023, per “Monday Night Football”. Durante lo spettacolo, ha raggiunto il Metlife Stadium con la bandiera americana – uno dei suoi momenti di carriera, ha detto in seguito.

In pochi minuti ha schiacciato il terreno dopo la borsa, la sua sinistra si è rotta.

La partenza prevista di Rodgers lascerà Tyrod Taylor (35) come unico quarterback esperto nell’elenco. È probabile che i getti inseguino il calibro quarterback in bassa stagione. Potrebbero anche progettare un quarterback.