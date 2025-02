Fonti – Anello di gioco NBA Legato anche alle partite di basket del college

L’anello di gioco è attualmente sotto indagine federale per il suo ruolo in due casi di scommesse della NBA è stato anche coinvolto in attività di scommesse insolite su almeno tre programmi di basket universitari maschili in questa stagione, le fonti sono state rilasciate lunedì ESPN.

Gli account Sportsbook sono collegati a una scommessa sul gioco d’azzardo contro la Carolina del Nord A&T, lo stato della valle del Mississippi e il Michigan orientale nei giochi in questa stagione, hanno detto fonti.

Alcuni degli stessi resoconti hanno anche piazzato grandi scommesse sui supporti su supporti tra cui l’ex rapace di Toronto Jontay Porter in due partite durante la stagione NBA 2023-24 e il veterano della Terry Veteran Fiume nel 2023 quando era con Charlotte Hornets, hanno detto fonti. Porter ha ammesso di manipolare la sua esibizione durante i giochi di gioco d’azzardo; Rozier ha rifiutato di commentare l’indagine segnalata di scommesse insolite per la sua esibizione in un gioco selezionato.

Gli account SportsBook associati a un anello di gioco scommettono anche su un gioco del tempio contrassegnato per la semina sospetta lo scorso marzo. Fonti che hanno familiarità con le indagini in corso hanno affermato che l’anello ha preso di mira l’anello nelle ultime due stagioni ad altri programmi di basket universitari.

I funzionari della Carolina del Nord A&T e dello Stato della Valle del Mississippi non hanno risposto alle richieste di commenti sul caso di scommesse. Il direttore atletico A&T nella Carolina del Nord Earl Hilton ha dichiarato ESPN nell’e-mail che la recente sospensione di tre giocatori di basket è stata una violazione delle “regole di squadra introdotte”, ma ha rifiutato ulteriori commenti e citato le leggi sulla protezione dei dati personali.

I funzionari del Michigan orientale non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento.

“NCAA prende molto sul serio le scommesse sportive ed è determinata a proteggere il benessere degli studenti-sport e l’integrità della concorrenza”, ha affermato NCAA nella sua dichiarazione ESPN e altri media. “L’associazione collabora con servizi di monitoraggio dell’integrità, regolatori statali e altre parti coinvolte nell’ordinare cure adeguate ogni volta che vengono ricevute rapporti sospetti. Date le regole di riservatezza introdotte dalle scuole di istruzione NCAA, NCAA non commenterà indagini attuali o potenziali.

I monitor dell’integrità delle scommesse in questa stagione hanno identificato due partite tra cui East Michigan (21 dicembre contro Wright State e 16 gennaio contro Central Michigan). In entrambi i casi, i libri sportivi hanno visto attività di scommesse sospette contro l’East Michigan nel primo tempo, secondo gli avvertimenti inviati da Conformance Integrity Conformance 360 ​​(IC360), una società che monitora il mercato delle scommesse con incoerenza.

I bookmaker veterani e gli scommettitori professionisti seguono insolite attività di scommesse nei giochi di istruzione superiore la scorsa stagione, le fonti di gioco d’azzardo hanno affermato ESPN.

Fonti sportive negli Stati Uniti e nel mare hanno indicato le scommesse sospette per la prima metà del gioco del 9 gennaio, tra cui la Carolina del Nord A&T e il Delaware. Il punto diffuso nel primo tempo si è spostato dal Delaware -2 a -3,5. Il punto si estende sul gioco chiuso a -4,5. Le linee della prima metà di solito sono uguali o circa il 50% dell’intervallo di punti.

Cinque uomini – Ammar Awawdeh, Long Phi Pham, Timothy McCormack, Mahmud Mollah e Shane Hennen – sono stati accusati della cospirazione di Porter, un giocatore NBA marginale con un debito di gioco per manipolare le sue statistiche in due partite durante la stagione 2023-2024. Porter è stato rimosso da entrambi i giochi dopo aver giocato solo pochi minuti.

Porter, Pham, McCormack e Mollah hanno confessato in questo caso colpevoli. Secondo i documenti del tribunale Awawdeh e Hennen stanno negoziando con l’avvocato degli Stati Uniti nel distretto orientale di New York.

Secondo quanto riferito, le autorità federali stanno anche esplorando i 2023, tra cui Hornets e New Orleans Pelicans, che hanno attirato un insolito interesse di scommesse su Rozier. Ha giocato solo nove minuti prima di rimuovere dal gioco, ha citato il suo infortunio alle gambe e non ha giocato per il resto della stagione.

L’NBA ha dichiarato di aver esplorato e pulito la stanza, che non è stata accusata di un atto illegale o di un crimine. La NBA collabora con gli investigatori del distretto orientale di New York, secondo la dichiarazione della lega.