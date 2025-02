Fonti – Bucks commercia Khris Middleton su Maghi per Kyle Kuzma

Bucks ha scambiato Khris Middleton ai maghi e ha concluso il loro mandato come una delle loro pietre miliari in franchising in accordo con più giocatori che hanno inviato Kyle Kuzma a Milwaukee, ha dichiarato Shams Charania ESPN Resources.

Bucks ha anche inviato una nuova guardia AJ Johnson, il loro primo round di proposta dell’anno scorso, e una selezione di scambi a Washington, consegnato da Patrick Baldwin Jr. E il secondo round della proposta di compensazione di Milwaukee, le fonti sono state presentate da Charania.

Middleton, 33 anni, ha trascorso le ultime 11 o più stagioni a Milwaukee ed è stato uno dei pezzi di base della squadra Bucks nel 2021.

Tuttavia, Middleton ha ostacolato gli infortuni negli ultimi anni e si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico fuori stagione su entrambe le caviglie, il che lo ha spinto per le prime 21 partite di questa stagione e la sua produzione – i suoi 12,6 punti per partita sono stati i punteggi medi medi più bassi 2013 – 14.

In questa stagione, Middleton è dovuta da $ 31,7 milioni e ha l’opportunità di giocatori il prossimo anno per un valore di $ 34 milioni. Kuzma guadagna $ 23,5 milioni in questa stagione, ma il suo stipendio scenderà a $ 21,4 milioni la prossima stagione, seguito da $ 19,4 milioni nell’ultimo anno.

Per aiutare Milwaukee a costruire la sua lista, Kuzma riduce parte del bonus commerciale nel suo contratto, le fonti sono state riportate da Bobby Marks di ESPN. I risparmi stanno diminuendo Milwaukee sotto il secondo grembiule, il che offre ai dollari una maggiore flessibilità per migliorare la propria lista.

Bucks ora può aggregare gli stipendi per creare uno scambio precedentemente limitato in un accordo di negoziazione collettiva. Ma per raggiungere questa flessibilità, Bucks ha scambiato il suo giocatore più lungo, che era un amico a lungo tempo nel franchise Super -star Giannis Anthetocounko.

Middleton si è alzato da G League sull’All-Star della NBA sul potere della sua capacità di giocare bene da Anthetocounko. La tre volte media All-Star oltre 20 punti quattro volte nella sezione quinquennale, iniziata con la stagione 2017-18 e si è svolta con una campagna del 2021-22. Ha giocato insieme a Anthetocounko e Jrue Holiday per condurre Milwaukee al primo titolo NBA in 50 anni con la finale della finale di sei partite sui Phoenix Suns per limitare la stagione 2020-21.

Dopo il campionato, tuttavia, le lesioni al ginocchio hanno rallentato Middleton quando ha iperexato il ginocchio durante la stagione regolare 2021-22 prima di subire una distorsione MCL nel ginocchio sinistro durante i playoff. Ha perso l’inizio della stagione successiva mentre si riprendeva dal polso fuori stagione, poi ha perso altri 18 partite dirette con dolore al ginocchio durante l’anno.

La chirurgia della caviglia di quest’offseason è stata ritardata dalla stagione di Middleton del debutto fino a dicembre e da allora è apparsa in 23 partite, a partire da sette.

Kuzma, 29 anni, in media 15,2 punti e 5,8 rimbalzi al 42% di riprese in questa stagione, la percentuale più bassa della sua carriera. Mette alcuni giovani nella lista Bucks, che contiene tre giocatori principali – Anthetocounkou, Damian Lillard e Brook Lopez – all’età di 30 anni.

6-NAHA-9 Kuzma può anche giocare in frontcourt accanto ad Anetocounkopo nelle gamma di palline di Milwaukee. Kuzma, tuttavia, ha combattuto dall’esterno durante la sua carriera durante la sua carriera; È uno sparatutto a 33 punti del 33%, incluso il 28% della carriera in questa stagione.

Nel luglio 2023, Kuzma ha firmato un accordo di quattro anni con Washington di $ 102 milioni, un contratto che è arrivato dopo una media di 21,2 punti e 7,2 rimbalzi in 64 partite. Secondo ESPN Research, ha avuto una forte stagione di difesa che ha visto gli avversari che hanno sparato al 42,7%contro di lui, tra i primi 25 tra i giocatori con almeno 250 tentativi di porta.

Johnson, 20 anni, non ha giocato molto per Bucks come nuovo arrivato e ha trascorso gran parte della stagione a G-League.

Baldwin, 22 anni, è stato allevato in Wisconsin, è stato anche usato moderatamente ed è apparso in 22 partite per i Wizards in questa stagione.