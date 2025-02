Fonti – Butler scambiato dal caldo ai guerrieri, dopo l’inchiostro New Deal

Saga Jimmy Butler con Miami Heat si è conclusa mercoledì sera quando è stata scambiata con Golden State Warriors come parte di un megadeale multiteam, le fonti erano ESPN.

Warriors ha concluso un accordo per Butler dopo i negoziati per ottenere la stella Phoenix Suns Kevin Durant quando Durant ha informato la squadra che non voleva tornare a Golden State, hanno detto le fonti. Warriors, Heat e The Sun si stavano avvicinando a un accordo su uno scambio che avrebbe sbarcato Butler a Phoenix e Durant, dove ha vinto i campionati nel 2017 e nel 2018.

All’interno dell’accordo, Butler rifiuta di giocare a un giocatore da $ 52 milioni per la prossima stagione e prevede di firmare un nuovo accordo di due anni di $ 111 milioni, che porta nella stagione 2026-27, hanno detto fonti.

I Warriors invieranno Andrew Wiggins e Kyle Anderson Plus-10 protetti dalla prima selezione del primo turno al caldo, hanno detto le fonti. Anche la guardia Dennis Schroder, acquisita da Warriors a dicembre, sarà inviata a Utah Jazz. Utah invia un PJ Tucker davanti, che ha giocato con calore nel 2021-22, a Miami. Guardian Lindy Waters III andrà dal Golden State a Detroit Pistons e Josh Richardson andrà da Miami a Detroit.

Ci sono stati molti altri parametri nell’accordo secondo cui le squadre stavano ancora stipulando mercoledì sera.

Il commercio è stato concordato mentre il caldo ha giocato contro 76er a Filadelfia e i Pistons hanno ospitato Cleveland Cavaliers. L’allenatore dei Warriors Steve Kerr ha chiamato un incontro di squadra per informare i giocatori poco prima che il Golden State giocasse contro il jazz a Salt Lake City.

I guerrieri che stavano cercando un’altra stella prima del termine ora hanno una stella a sei tempi a Butler, abbinata a Stephen Curry e Draymond Green. Mentre Wiggins è stato il secondo tiratore principale della squadra da 17,6 punti per il gioco e uno dei suoi migliori difensori di versus e aggressori più grandi, Butler dovrebbe essere aggiornato.

I guerrieri avevano disperatamente bisogno di un secondo tiratore affidabile per ridurre la pressione dal curry, specialmente al momento della frizione. Butler in media su 20 o più punti in quattro stagioni prima di questa campagna. Lui e Green dovrebbero anche creare un duo difensivo impressionante per Kerra.

Wiggins passò prima della partita jazz prima del confine di gioco, ma dopo essere tornato nello spogliatoio, lo accolse e immerse l’assistente dell’allenatore, la guardia guerriera e il curry. Quando tornò a stare in piedi il gabinetto, diversi giocatori gli si avvicinarono per stringergli la mano.

Pochi minuti dopo, il gabinetto di Warriors era chiuso per i media durante una regolare disponibilità in modo che Kerr potesse riguardare la squadra. I giocatori, tra cui Curry, riscaldati in campo, sono stati riportati nello spogliatoio per un incontro con porte chiuse.

Circa 15 minuti dopo, Kerr emerse dallo spogliatoio con la testa verso il basso e Curry tornò in tribunale per continuare il caldo.

Alcune settimane fa, Kerr e Curry hanno detto che non volevano che i guerrieri facciano negozi “disperati” che sarebbero stati un futuro della squadra nel tentativo di vincere in questa stagione.

Kerr lo ha ripetuto circa mezz’ora prima di rivolgersi alla squadra dietro la porta chiusa.

“Senti esattamente allo stesso modo: non fare nulla di pazzo”, ha detto Kerr. “Non siamo in questa posizione. Penso che sia importante che ogni organizzazione sappia dove si trovano e capiscano le circostanze e poi veda le opzioni. Draymond, Steph e io ne abbiamo parlato privatamente; Ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato (ne abbiamo parlato; Manager generale dei Warriors) Mike Mike Mike Mike) (Dunleavy Jr.).

Per quanto riguarda l’opinione di Kerr, Warriors ha seguito le giovani prospettive Jonathan Kuming e Brandin Podiumski, due giocatori che erano riluttanti a rinunciare all’estate scorsa quando i Warriors hanno esplorato la Lauri Markkanen e Paul George.

Golden State ha perso parte della profondità che Kerr ha offerto per tutta la stagione. Ma Warriors andò al loro gioco nello Utah al decimo posto nella Western Conference.

Avg. Il più basso di sempre? Ppg 17.0 2013-14 Mpg 30.6 2012-13 Uso di PCT 20,2% 2013-14 FGA PG 10.5 2013-14 – Ricerca ESPN

Nel frattempo, un accordo con un successo conclude il divorzio tra Butler e il caldo.

In questa stagione, Miami ha sospeso Butler tre volte, due volte per il comportamento della squadra e una volta dopo aver perso il volo della squadra. La sua ultima sospensione è iniziata il 27 gennaio dopo aver lasciato le riprese dopo la notizia che sarebbe venuto dalla panchina per un’altra partita di Miami. Heat ha annunciato che la vaga sospensione avrebbe impiegato almeno cinque partite, il che ha richiesto le cose fino a giovedì.

Butler non suona dal 21 gennaio.

La controversa divisione sembrava essere telegraficata dall’ultima offseason quando il presidente di Pat Riley ha dichiarato di non aver intenzione di estendere il maggiordomo in questa stagione. Butler ha la storia delle uscite caotiche dopo che il viaggio precedentemente ha costretto il viaggio da Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves.

Il calore ha sfidato gli sforzi del 35 anni in questa stagione. I 17,0 punti di Butler per partita sono i più bassi della sua carriera dalla sua terza stagione in campionato.

Il suo matrimonio con Miami sembrava un accoppiamento perfetto, perché l’atteggiamento forte di Butler si adatta bene all’etica del franchising. Più di sei campagne su South Beach sono state guidate da Butler in ciascuna delle sue prime cinque temperature di gioco con tre viaggi alla finale della Eastern Conference e due esibizioni finali dell’NBA. Butler è stato nominato due squadre All-Star e ha insegnato tre esibizioni nei team All-NBA come membro di Heat.

Quando i guerrieri visitano Heat, torneranno a Miami il 25 marzo.

Con la notizia delle possibilità commerciali dei guerrieri, i campionati NBA saranno ridotti da +4000 NA +3300, a ESPN BET. Si sono spostati da +3000 Na +2000 per la Western Conference e da +1800 Na +1200 per la corona della divisione del Pacifico.

ESPN Ohm YoungMisuk ha contribuito a questo rapporto.