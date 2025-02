Fonti – Cavalieri sbarcarono in avanti De’andre Hunter dagli Hawks

Atlanta Hawks commercializza l’attaccante De’andre Hunter a Cleveland Cavaliers per Caris Leven, Georges Niang, tre secondi round e due swap, le fonti dicono ESPN.

Hunter, 27 anni, ha un anno di carriera nella sua sesta stagione nella NBA, il massimo medio in punti (19), tentativi di 3 punti (6,7) e 3 punti (39,3%). Nell’attacco di Atlanta, ha avuto un ruolo più ampio e ha risposto bene alla responsabilità per il punteggio extra e ha mantenuto alcune promesse che ha avuto come primi cinque nella proposta del 2019.

Un grande fattore nella sua maggiore produzione di punteggi è stato un salto libero. Ha lasciato tre tentativi di tiro libero per la sua carriera in questa stagione per quasi cinque per il gioco quest’anno. Prende anche una percentuale più elevata dei suoi colpi dall’intervallo a 3 punti.

Hunter si unì alla squadra di Cavaliers, seduto in cima alla Eastern Conference e voleva aggiungere una dimensione più grande all’ala. Leven, 30 anni, ha avuto una stagione forte a Cleveland, ma su 6 piedi ha rinunciato a qualche dimensione come un piccolo attaccante.

Hunter è di $ 90 milioni nel secondo anno di espansione di quattro anni, che ha firmato con Hawks nel 2023. Fino all’estate del 2027, non è pronto a colpire un’agenzia libera illimitata.

Levert è nell’ultimo anno del suo accordo.