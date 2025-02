Fonti – Chip Kelly lascia lo stato l’Ohio per diventare OC di Raiders

Henderson, Nev. – Chip Kelly ritorna alla NFL per diventare un coordinatore offensivo di Las Vegas Raiders sotto il nuovo capo allenatore Pete Carroll, hanno detto fonti domenica ESPN Adam Schefter e Pete Thamel.

Kelly, 61 anni, ha trascorso gli ultimi sette anni nel calcio universitario, tra cui la scorsa stagione come coordinatore offensivo e allenatore di quarterback per il campione nazionale dello stato dell’Ohio, che ha raggiunto una media di 35,7 punti nel 14-2, tra cui Notre Dame 34-23.

In precedenza, Kelly era il capo allenatore dell’UCLA per sei stagioni come Bruins 35-34.

Kelly si è allenato per l’ultima volta nella NFL nel 2016, quando è stato il capo allenatore di San Francisco 49ers per una stagione, con Niners è 2-14.

Nel 2013-2015 è stato anche il capo allenatore Philadelphia Eagles e con uno spettacolo di playoff 26-21.

L’aggiunta di Kelly completerà il coordinatore per Carroll, che ha mantenuto il coordinatore difensivo Patrick Graham e il coordinatore della squadra speciale Tom McMahon.

Carroll ha detto che sperava che la “combinazione” degli allenatori da riempire i suoi dipendenti quando è stato introdotto lunedì scorso.

“Sto davvero cercando persone che sono state con me che in una certa misura comprendono la filosofia”, ha detto Carroll in quel momento. “(Inoltre) voglio persone che non mi sono mai state intorno prima, quindi devono imparare di cosa siamo e possiamo guardare al loro processo, di cosa siamo tutti e cosa ci aspettiamo. E poi spero che possiamo mantenere alcuni degli fantastici allenatori che sono anche nello staff, quindi possiamo avere il vantaggio delle conoscenze che portano e della continuità che possono generare per noi.

“Vogliamo le persone con la palla. Vogliamo ragazzi che amano il gioco … Inoltre, è importante trovare persone che possono aiutarci a crescere e sfidarci e – lo so nella mia storia – ho bisogno di persone per tenermi lungo la strada. Come puoi dire, entro in un bel succo e vado.

Carroll, come allenatore Seattle Seahawks, è andato 3-0 nelle partite di testa contro la testa contro le squadre di Kelly Eagles e Niners.

Chip Kelly ha contribuito a guidare l’Ohio State Buckeyes al campionato nazionale del college come coordinatore offensivo durante la stagione 2024-25. Jason Mowry/Icon Sportswire

Nel 2009 si sono incontrati in un college, l’Oregon Ducks di Kelly ha sconfitto il Trojan Carroll USC.

Kelly diventa il terzo assistente chiave che ha lasciato questa bassa stagione. Il coordinatore difensivo Jim Knowles ha lasciato lo stato dell’Ohio per lo stesso ruolo con Penn State e l’allenatore della linea offensiva Justin Frye è partito per lo stesso ruolo con i cardinali arizonici.

Nel frattempo, Carroll torna alla NFL dopo una pausa di un anno. L’ex allenatore Seahawks, il New England Patriots e il capo allenatore di New York sono stati assunti a gennaio per sostituire Antonio Pierce, che è stato rilasciato dopo la stagione 4-13.

A Las Vegas, Kelly a Brock Bowers, che era 7, era una selezione del 2024 e un ricevitore che ha appena registrato i suoi primi 1.000 Yakobi Meyers.

Tuttavia, i ladri devono correre indietro e quarterback e tenere la selezione complessiva del concetto 6, nonché un’altra selezione del terzo round dal negozio Davante Adams a New York Jets e oltre $ 108 milioni nel tetto salariale e il nuovo CEO In John Spytek.

Kelly è stato a lungo considerato un giocatore di gioco dotato, che è stato coordinatore e innovatore offensivo a lungo tempo nel New Hampshire e nell’Oregon. Quando Kelly si trasferì per diventare il capo allenatore in Oregon (2009-2012) e poi nella NFL, rimase un parco giochi e lungo la strada il suo crimine si spostava dal ritmo di rottura a uno stile NFL più deliberato.

Kelly, che voleva essere più concentrata sul calcio e non ha avuto il tempo occupato da innumerevoli doveri fuori dal campo e Kelly ha lasciato l’UCLA allo stato dell’Ohio l’anno scorso.

Kelly si è conclusa con fiorenti quando Buckeyes ha raggiunto in media 36,3 punti per una partita in un gioco di calcio del college in quattro partite contro le 10 migliori squadre. Il suo giocatore di Salvo è arrivato nel gioco del titolo quando Buckeyes ha chiamato Jeremiah Smith per il terzo e 11 anni, che sostanzialmente ha sigillato il gioco per l’Ohio State. Il gioco ha colpito 56 yard e sarà ricordato per molto tempo nella storia dell’Ohio.

L’arrivo di Kelly è arrivato al momento chiave per l’Ohio State perché il capo allenatore di Ryan Day ha giocato per Kelly in un college nel New Hampshire ed entrambi sono amici intimi. Il giorno per rinunciare a una chiamata offensiva e diventa più radicata nel funzionamento macro quotidiano del programma.

All’inizio della sua carriera, Kelly ha avuto una delle corse di maggior successo e più trasformazioni dell’allenatore universitario di questa generazione. Le sue squadre dell’Oregon hanno usato un ritmo devastante che ha portato a un vantaggio strategico migliore che ha definito il suo tempo lì.

Pete Thamel ESPN ha contribuito a questo rapporto.