Rightman Kirby Yates e Los Angeles Dodgers concordano con un contratto di un anno di $ 13 milioni, fonti hanno dichiarato ESPN e ha continuato il design di Dodgers Superteam, che entrerà nella stagione 2025 come popolare World Series.

Yates, 37 anni, è stato uno dei migliori rilievi nel baseball l’anno scorso e ha pubblicato 1,17 ERA in 61⅔ turni, ha segnato 85 e ha camminato 27 mentre risparmiava 33 partite per il Texas. Si è unito a Dodgers Bullpen, che ha già aggiunto un Tanner più stretto Scott, un pompiere ri -firmato Blake Treinen e restituisce il laccio destro Michael Kopech e il giocatore di sinistra Alex Vesia.

Aggiungi questo alla profondità del lancio iniziale dell’era di Team-Shohei, un agente libero che firma Blake Snell, i mano destra di Yoshinob Yamamoto, Tyler Glasnow, Tony Gonsolin, Dustin May e Landon Knack e probabilmente il ritorno del mandato di sinistra Clayton Clayton Kershawa- e Dodgers in un quarto di secolo sono diventati i primi campioni ripetuti delle World Series.

Il fiore tardivo, che non ha fatto un crack di una grande lista fino a quando non aveva 27 anni, Yates ha ancora creato una carriera impressionante nelle grandi aziende, ha salvato 95 partite e ha creato alcune squadre di stelle, tra cui l’anno scorso.

Yates, che può guadagnare bonus di $ 500.000 se raggiunge le soglie di 50 e 55 anni, emette un numero cupo di colpi, anche se manca di ad alta palla di ottana. Il suo parco giochi è una palla veloce devastante con dita divise e i suoi 12,5 scioperi per nove turni è il sesto sempre tra brocche con almeno 400 turni, per Aroldis Chapman, Josh Hader, Edwin Diaz, Craig Kimbrel ed ex Dodgers vicino a Kenley Jansen.

La plah da 13 milioni di dollari sarà garantita da Dodgers a oltre 450 milioni di dollari, firmando Snell, Scott, Scott, Treinen, Outfield Teoscar Hernandez, outfielder Michael Confisti, Infielder Hyeseong Kim e proibisco all’uomo Tommy Edman.

L’elenco di pagamento delle tasse di lusso di Los Angeles quest’anno sarà di circa $ 390 milioni e multe per il superamento della soglia di $ 241 milioni, è probabile che il suo salario totale superi i $ 500 milioni. I proprietari di altre squadre sono stati aperti su Los Angeles, mentre martedì a Hal Steinbrenner di New York Yankees a New York Yankees ha detto alla rete sì che “per la maggior parte di noi, è difficile fare le cose che fanno”.