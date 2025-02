Fonti – Gabby Williams torna con Storm a un accordo di un anno

WNBA e Double French Olympics Gabby Williams firmano un accordo di un anno che tornerà a Storm Seattle Storm, ha detto domenica la Lega di ESPN.

Williams è stato segnato il mese scorso come giocatore principale di Storm e lo ha tenuto al di fuori della libera agenzia illimitata. Fonti hanno detto che era d’accordo che la squadra avrebbe onorato il suo desiderio di muoversi se avesse voluto giocare altrove, ma Williams voleva rimanere a Seattle.

Williams ha giocato nel 2024 nei Giochi di Parigi e ha aiutato la nazione ospitante in Francia alla medaglia d’argento, il suo miglior obiettivo dal 2012. Blu Il team quasi bussare agli USA, che non ha perso alle Olimpiadi dal 1992, ha segnato 19 punti, 7 rimbalzi e 3 rubati nella medaglia d’oro.

Williams ha vinto un posto nelle partite di gioco All-Star ed è stato registrato dal miglior giocatore di torneo difensivo.

Editori birichini

1 correlato

Nel decidere con quale squadra WNBA firmare dopo le Olimpiadi, Williams avrebbe preso in considerazione, in cui i franchising si sono impegnati a non usare la designazione principale della seguente offseason, il che ha reso notevole la decisione di gennaio.

L’attaccante 5-NAH-11 ha infine rivolto a ri-ha incontrato il Seattle ad agosto, è iniziato e in media 10,3 punti, 4,0 rimbalzi, 3,7 assistenza e 1,7 furto in 12 competizioni. La tempesta è tornata ai playoff dopo la pausa di un anno, ma gli assi di Las Vegas sono stati spazzati.

A causa di infortuni e obblighi internazionali – oltre al suo ruolo con la squadra nazionale francese, ha anche compilato una vasta carriera all’estero giocando in Ungheria, Francia e Turchia, tra le altre cose – Williams non giocava al WNBA dal 2022 quando è stato nominato nel nome All -Defensive Second Team.

È stata una forte critica delle nuove regole di priorità della lega che richiedono ai giocatori di completare la loro partita all’estero prima del campo di allenamento del WNBA.

Nel 2018, è stata selezionata una doppia campionessa nazionale per UConn, Williams a Chicago, dove ha giocato per tre stagioni prima di unirsi a Storm. Durante la sua carriera, WNBA ha preso 7,3 punti, 3,9 rimbalzi e 2,5 assistenza.

Storm ha avuto una bassa stagione di impegno, nel titolo firmando l’Ogwumike permanente All-Star, riportando la parte di Alysha Clark-Klíč dei loro campionati 2018 e 2020 e ora fornirà Williams per la campagna del 2025. N. 2 e il centro di Li Yuer.