Fonti: i Browns licenziano l’OC Ken Dorsey, l’allenatore dell’OL Andy Dickerson

I Cleveland Browns hanno licenziato il coordinatore offensivo Ken Dorsey e l’allenatore della linea offensiva Andy Dickerson, hanno detto domenica a ESPN fonti della lega.

I licenziamenti arrivano meno di 24 ore dopo che i Browns hanno concluso una stagione deludente segnata da infortuni e da un gioco inefficace del quarterback. Sabato i Browns, ultimi classificati, hanno perso 35-10 contro i Baltimore Ravens e hanno concluso 3-14: il loro peggior record dalla stagione 2017 senza vittorie.

Dorsey e Dickerson sono durati solo una stagione a Cleveland, che domenica si è classificata 28esima in attacco totale e 32esima in punteggio.

Consigli dell’editore

1 Correlato

Dorsey era il coordinatore offensivo dei Buffalo Bills prima di essere licenziato nel novembre 2023. A febbraio, è stato assunto dai Browns per lavorare sotto la guida dell’allenatore dalla mentalità offensiva Kevin Stefanski e aiutare a supervisionare un attacco costruito attorno al quarterback afflitto da infortuni Deshaun Watson.

Ma quella visione non ha mai preso piede, poiché Watson ha registrato il QBR totale più basso nella NFL e i Browns non sono riusciti a raggiungere 20 punti in ciascuna delle sue sette partenze.

Stefanski ha ceduto l’incarico di playcall a Dorsey pochi giorni dopo che Watson ha subito uno strappo al tendine d’Achille destro di fine stagione il 20 ottobre. Con Jameis Winston inserito come titolare e Dorsey Calling in campo, l’attacco ha mostrato qualche miglioramento quando i Browns hanno sconvolto Ravens e Pittsburgh Steelers.

Ma Winston è stato messo in panchina dopo aver effettuato otto parate in un arco di tre partite. Cleveland ha iniziato la scelta del draft 2023 Dorian Thompson-Robinson nelle settimane 16 e 17, e Bailey Zappe, che la squadra ha firmato fuori dalla squadra di allenamento in ottobre, ha iniziato il finale di stagione di sabato.

Dickerson è stato chiamato a sostituire l’allenatore di lunga data della linea offensiva Bill Callahan, che ha lasciato per ricoprire la stessa posizione con suo figlio Brian, che è stato nominato capo allenatore dei Tennessee Titans l’anno scorso. I Browns sono 28esimi in yard di corsa a partita e hanno concesso 66 licenziamenti in questa stagione; solo i Chicago Bears hanno concesso più licenziamenti (67).

I Browns avranno la terza scelta nel Draft NFL 2025. Watson, che ha giocato solo 19 partite da quando i Browns gli hanno scambiato tre giocatori del primo turno e gli hanno dato un contratto completamente garantito da 230 milioni di dollari prima della stagione 2022, ha ancora debiti di 46 milioni di dollari in ciascuna delle prossime due stagioni. Si prevede che ritorni a Cleveland in qualche modo, ma i Browns probabilmente porteranno concorrenza, sia in free agency che al draft.

Nel frattempo, Stefanski inizierà la ricerca del suo terzo coordinatore offensivo da quando è diventato capo allenatore dei Browns nel 2020.