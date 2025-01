Fonti – I Jets assumono Aaron Glenn dei Lions DC come nuovo allenatore

FLORHAM PARK, NJ – Nel suo percorso da scout di basso livello a coordinatore molto ricercato, Aaron Glenn ha detto agli amici che il suo “lavoro da sogno” è allenare i New York Jets, la franchigia che lo ha reso una scelta al primo turno nel 1994 .

È diventato realtà mercoledì quando Glenn – più recentemente coordinatore difensivo dei Detroit Lions – ha accettato in linea di principio di diventare il 18esimo allenatore ad interim nella storia dei Jets, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN.

I Jets sono ancora alla ricerca di un nuovo direttore generale. Hanno condotto un colloquio individuale con l’ex manager Lions di lunga data Lance Newmark, l’unico candidato noto a sostenere un secondo colloquio. Newmark, vicedirettore generale dei Washington Commanders nel 2024, si è sovrapposto a Glenn a Detroit dal 2021 al 2023. Si stanno valutando anche altri candidati, sono in preparazione ulteriori colloqui.

I Jets bramano stabilità e successo. Stanno uscendo dalla 14esima stagione consecutiva fuori dai playoff, il periodo di siccità attivo più lungo nei quattro principali campionati sportivi maschili americani. I Jets cercheranno di riprendersi da una stagione tumultuosa che includeva il licenziamento dell’allenatore Robert Saleh e del GM Joe Douglas.

A causa della sconfitta dei Lions contro i Commanders nei playoff della divisione NFC, Glenn si è reso disponibile prima del previsto. Senza perdere tempo, i Jets lo hanno ospitato per un colloquio di persona martedì, 12 giorni dopo il suo incontro virtuale con i dirigenti della squadra.

Glenn ha trascorso sette ore presso la struttura ed è tornato a casa sua a Detroit martedì sera mentre i colloqui continuavano. Anche i New Orleans Saints hanno mostrato grande interesse. Ha terminato la sua carriera da giocatore a New Orleans e in seguito è diventato un allenatore secondario sotto Sean Payton.

Un discepolo di Bill Parcells, Glenn, 52 anni, si è unito al defunto Walt Michaels come gli unici due giocatori nella storia dei Jets ad allenare la squadra. Michaels ha giocato una partita come giocatore-allenatore nel 1963 prima di diventare capo allenatore nel 1977. Glenn ha giocato per i Jets dal 1994 al 2001, partecipando a due Pro Bowls.

Glenn è stato coinvolto in una delle giocate più famigerate nella storia della squadra: il finto punt di Dan Marino nel 1994. È stato lui l’angolo che è stato battuto sul passaggio di touchdown all’ultimo secondo di Marino. Nessuno incolpava Glenn; infatti è stato uno dei pochi giocatori a non farsi ingannare dallo stratagemma di Marino.

Dopo 15 stagioni da giocatore con cinque squadre diverse, Glenn è tornato ai Jets come scout dello staff nel 2012-2013. È passato all’allenatore, lavorando come assistente con i Cleveland Browns e i Saints prima di approdare a Detroit nel 2021 come coordinatore difensivo di Dan Campbell.

Glenn ha ereditato la 32esima difesa da gol. Sotto la sua guida, i Lions sono migliorati fino al 7° posto nel 2024 nonostante una serie di infortuni. La loro stagione da sogno si è conclusa con il botto quando la difesa di Glenn è stata sopraffatta nella sconfitta per 45-31 ai playoff contro i Commanders.

La sua nuova sfida è enorme.

Nessuno dei sei allenatori che hanno preceduto Glenn ha concluso con un record di vittorie. Gli ultimi tre – Saleh, Adam Gase e Todd Bowles – sono riusciti a vincere solo una stagione in totale. L’analista di ESPN Rex Ryan, uno dei 16 intervistati per l’incarico, è stato l’ultimo allenatore a raggiungere i playoff (2010).

Glenn ha ereditato una squadra 5-12, ma che ha diversi giocatori di talento nel loro periodo migliore. Una delle sue decisioni più importanti riguarderà il quarterback Aaron Rodgers, 41 anni, indeciso sul suo futuro e desideroso di incontrare i dirigenti della squadra per discutere i loro piani.

Se lasciano Rodgers – o se decide di ritirarsi – Glenn e il nuovo GM dovranno passare al ruolo di quarterback, poiché hanno solo il quarterback Tyrod Taylor nel roster e il quinto round del 2024 Jordan Travis, che ha mancato il suo anno da rookie a causa di un infortunio.

Glenn deve anche affrontare la situazione del ricevitore ampio. Garrett Wilson sta vivendo un anno di carriera ma è stato frustrato per tutta la stagione e potrebbe chiedere uno scambio o una proroga del contratto. L’ex All-Pro Davante Adams è stato un’aggiunta produttiva a metà stagione, ma il resto del suo contratto (due anni, 72,5 milioni di dollari) deve essere rinegoziato. In caso contrario, verrà rilasciato perché il limite massimo raggiunto dal suo contratto esistente è insopportabile.

I Jets possiedono la scelta numero 7 e hanno otto scelte totali, ma solo 25 milioni di dollari in termini di spazio limite secondo il Roster Management System. Hanno 23 agenti liberi senza restrizioni, inclusi sei titolari. Migliorare il roster entro questi vincoli richiederà una gestione creativa del tetto.

Glenn è il secondo coordinatore Lions a lasciare la squadra questa settimana per un’opportunità di capo allenatore. Martedì i Chicago Bears hanno nominato il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson il loro nuovo allenatore.