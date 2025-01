Fonti – I Patriots riporteranno Josh McDaniels come OC

FOXBOROUGH, Massachusetts – I New England Patriots dovrebbero assumere Josh McDaniels come coordinatore offensivo, hanno confermato martedì fonti a ESPN.

McDaniels tornerà in franchising per la terza volta, questa volta lavorando sotto la guida dell’allenatore del primo anno Mike Vrabel e aiutando a tutorare il linebacker emergente Drake Maye, una scelta numero 3 nel draft del 2024.

I Patriots hanno recentemente intervistato McDaniels. Anche l’assistente allenatore dei quarterback dei Minnesota Vikings Grant Udinski, l’allenatore ad interim dei Chicago Bears Thomas Brown e il coordinatore dei passaggi dei Los Angeles Chargers Marcus Brady hanno intervistato per la posizione, hanno detto fonti.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

McDaniels non ha allenato nella NFL nel 2024 dopo aver servito come capo allenatore dei Las Vegas Raiders nel 2022 e per tutta la stagione 2023.

Non ha mai allenato una squadra con Vrabel, ma i due hanno un legame che risale a quando Vrabel giocava per i Patriots (2001-2008) come membro di tre squadre del campionato del Super Bowl.

McDaniels fece irruzione nella NFL nel 2001 come assistente allenatore sotto Bill Belichick nel New England. Dopo aver lasciato nel 2009 per diventare capo allenatore dei Broncos fino al suo licenziamento nel dicembre 2010 e aver servito per un anno come coordinatore offensivo dei Rams nel 2011, è tornato nel New England dal 2012 al 2021.

Nel 2021, McDaniels ha fatto da mentore al quarterback Mac Jones per una stagione da rookie di successo che lo ha portato a essere nominato sostituto del Pro Bowl, e ora cercherà di ripetere lo stesso con Mayo, che ha iniziato 12 partite come rookie nel 2024 e ha avuto 225 contrasti -z – 338 per 2.276 yard con 15 touchdown e 10 intercettazioni. Maye ha aggiunto 54 corse per 421 yard e due touchdown.

Barstool Sports ha riferito per la prima volta che l’assunzione di McDaniels era imminente.