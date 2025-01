Fonti – I Raiders licenziano Antonio Pierce, mantengono Tom Telesco come GM

HENDERSON, Nevada. – I Las Vegas Raiders hanno licenziato Antonio Pierce dopo la sua prima stagione completa da capo allenatore, ha detto martedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

I Raiders manterranno il direttore generale Tom Telesco, che era stato assunto per il ruolo la scorsa stagione, ha detto una fonte a Schefter.

Pierce, che è stato assunto come allenatore della squadra la scorsa stagione dopo aver servito come allenatore ad interim nel 2023, ha portato i Raiders a un record di 4-13 in questa stagione.

Alla disponibilità dei media di lunedì, ha detto che si stava comportando come se sarebbe rimasto l’allenatore della squadra, ma ha ammesso che doveva ancora incontrare il proprietario della squadra Mark Davis.

Consigli dell’editore

1 Correlato

I Raiders hanno perso domenica contro i Los Angeles Chargers 34-20, concludendo una stagione che includeva una serie di 10 sconfitte consecutive, la più lunga dal 2014, quando la squadra aprì 0-10. I Raiders cercheranno ora di assumere il loro quinto allenatore da quando si sono trasferiti a Las Vegas da Oakland nel 2020 e il nono da quando Davis è subentrato dopo la morte di suo padre, Al Davis, nel 2011.

Las Vegas è arrivata ultima nella sua divisione e domenica si è assicurata la sesta scelta assoluta al draft. Le restanti squadre dell’AFC West – Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Chargers – avanzarono ciascuna ai playoff.

Pierce, 46 anni, è stato originariamente promosso da allenatore dei linebacker a capo allenatore ad interim quando Davis licenziò Josh McDaniels e il direttore generale Dave Ziegler dopo meno di due stagioni complete nella notte di Halloween del 2023.

I Raiders sono andati 5-4 sotto Pierce e hanno chiuso il 2023, incluso 4-2 nell’AFC West, con una sconfitta per 63-21 contro i Chargers e hanno chiuso complessivamente 8-9.

Dopo un’offseason in cui i Raiders non sono stati in grado o non sono stati disposti a scambiare per un quarterback nel draft, Pierce ha inseguito Jayden Daniels, ma è finito al numero 1. 2 e sei QB furono scelti prima della scelta dei Raiders al n. 13 – Las Vegas ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di dollari con il veterano free agent Gardner Minshew, di cui 15 milioni garantiti.

I Raiders avevano anche un accordo con l’ex allenatore degli Arizona Cardinals Kliff Kingsbury per salire a bordo come coordinatore offensivo prima che si tirasse indietro e andasse dai Washington Commanders, che arruolarono Daniels.

Pierce ha optato per l’ex coordinatore offensivo dei Bears Luke Getsy, e Minshew ha vinto una battaglia serrata nel campo di addestramento con Aidan O’Connell, ritornato al secondo anno.

Ma l’attacco dei Raiders sotto Getsy e Minshew non decollò così rapidamente come Pierce aveva previsto, e Minshew fu sostituito da O’Connell dopo cinque partite. Getsy è stato licenziato dopo nove partite e sostituito dal coordinatore di passaggio Scott Turner, e O’Connell e Minshew hanno continuato ad affrontare gli infortuni per il resto della stagione.

Prima della sua promozione, Pierce, un veterano di nove anni che è stato nominato al Pro Bowl e ha vinto un Super Bowl come linebacker con i New York Giants, non era mai stato un capo allenatore al di sopra del livello della scuola superiore e non era mai stato un coordinatore. nella NFL.