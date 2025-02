Fonti – Javonte Green accetta di acquistare pel, occhi cavs

L’attaccante di New Orleans Javonte Green ha accettato di acquistare con i pellicani di New Orleans e intende firmare con Cleveland Cavaliers dopo l’eccezione, hanno detto fonti mercoledì.

L’accordo previsto fornisce un’altra profondità di ali per la migliore cavalleria della Eastern Conference e arriverà dopo che sono atterrati in avanti De’andre Hunter di Atlanta Hawks presso il Caris Levert Store, Georges Niang, il secondo round e la selezione per la scadenza.

L’acquisto arriva dopo che Green ha giocato il massimo della stagione per 34 minuti per i pellicani nella loro ultima partita prima della pausa All-Star. Green ha iniziato al posto del resto di Sion Williamson e giovedì ha avuto nove punti a Sacramento Kings, sette rimbalzi, cinque furti e due assist.

Green si è unito ai pellicani come agente libero in agosto e in questa stagione in media 5,8 punti, 3,6 rimbalzi e 1,1 rubate per partita.

Cavaliers sarebbe la quarta squadra per Green nella sua sesta stagione NBA. Nella sua carriera ha una media di 5,5 punti e 3,2 rimbalzi a partita.