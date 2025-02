Fonti – Jimmy Butler di Heat dice i guerrieri che non firmerà se scambiati

Nel mezzo della star di Miami Heat Jimmy, Jimmy Butler ha detto a Golden State Warriors che non era interessato a firmare un’estensione del contratto, hanno detto fonti ESPN.

La posizione di Butler oscurerà la possibilità che l’accordo sia connesso, ma la situazione rimane regolare, hanno detto le fonti. Warriors ha condotto interviste con diverse squadre per migliorare la loro lista fino al commercio NBA di giovedì.

Per la prossima stagione, Butler ha l’opportunità di giocare a un giocatore da $ 52 milioni, ma la sua rappresentazione ha ripetutamente indicato che lo favorisce e diventa un agente libero. Butler si concentra sul trading con Phoenix Suns, dove ha mostrato interesse a firmare un accordo pluriennale, hanno detto fonti.

I team interessati a Butler hanno anche riassunto le possibilità che potrebbero trading con Butler senza un impegno a lungo termine per la convinzione che la sei volte All-Star potrebbe applicare la sua opzione di gioco e non diventare un agente libero.

Il mese scorso, Memphis Grizzlies ha avuto conversazioni preliminari con Heat About Butler, hanno detto fonti, ma Butler ha anche annunciato che si sarebbe impegnato a Memphis per molto tempo. Queste discussioni non sono avanzate.

Butler attualmente serve a sospendere cinque, è la terza sospensione del poté di stagione che ha lasciato l’allenamento la scorsa settimana.