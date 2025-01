Fonti – la possibilità di ESPN OK di sport ACC via ’36

ESPN ha accettato di prendere l’opportunità di continuare a trasmettere Sports ACC entro il 2036, ha detto ESPN giovedì.

Questo accordo è un passo fondamentale per garantire la stabilità della conferenza. Quando l’accordo televisivo si è risolto, ACC ora lavora per accontentarsi di Clemson e Florida, che potrebbe porre fine al contenzioso in corso di queste scuole contro la conferenza.

ESPN ha dovuto prendere la possibilità di un contratto di 20 anni firmato nel 2016, che ha contribuito a lanciare la rete ACC. Se ESPN rifiutasse, la partnership si concluderà dopo la stagione 2027.

ESPN ha rifiutato di esprimersi per raccogliere la possibilità.

Dopo che ESPN ha accettato di prendere la possibilità, la decisione ACC è stata votata l’approvazione di mercoledì, le fonti hanno riferito di reti che avrebbero contribuito a preparare la strada al nuovo modello di reddito e regolamento con lo stato Clemson e la Florida.

Diversi registi atletici hanno affermato che questo potrebbe includere anche l’uso di ACC con Notre Dame per creare più partite contro le squadre di squadra più alte strategicamente. All’inizio di questo mese, il direttore atletico di Notre Dame Pete Bevacqua ha affermato che giocare ad altre partite contro Clemson era aperto in futuro. Notre Dame sta attualmente giocando da cinque a sei partite di calcio ogni anno in una stagione regolare contro ACC ed è membro di ACC in tutti gli altri sport.

I negoziati su questa possibilità erano in collaborazione con le discussioni tra ACC e Clemson e Florida State su un nuovo modello di distribuzione delle entrate volti ad alleviare le maggiori preoccupazioni delle scuole sulle differenze finanziarie con i coetanei in grandi dieci e SEC, entrambi con generosi televisori firmati Negli ultimi due anni.

Secondo il piano proposto, la percentuale di entrate ACC sarebbe inclusa nel fondo “marchio” e questo denaro verrebbe quindi distribuito alle scuole che generano il maggior numero di reddito durante la conferenza di calcio e basket e basket a basket – con il basket – con gli uomini di basket E le donne – con il basket – con il basket – con il basket femminile e femminile – con il basket – con il basket maschile e femminile – con Clemson, Florida State, Miami e North Carolina probabilmente in cima alle piramidi, le fonti erano ESPN.

Se questo accordo fosse stato completato – qualcosa che le fonti avevano detto non è immediato, ma sarebbe strettamente correlato alla possibilità che ESPN – lo stato di Clemson e della Florida abbandonerà le loro cause.

Clemson era cauto nelle sue osservazioni legali per rendersi conto che la sua corte non era un passo per lasciare ACC, ma piuttosto per determinarne il costo. Sebbene lo stato della Florida fosse più forte nel suo desiderio di testare l’acqua, il direttore atletico Michael Alford ha affermato che i Seminoles non avevano mai dichiarato la sua intenzione di lasciare ACC e voleva solo esplorare le sue possibilità.

Se una scuola avrebbe avuto un punto di atterraggio a causa della partenza è rimasto un punto di arrivo, ma per garantire i loro diritti mediatici, che ogni membro della scuola nel 2016 ha firmato in campionato della conferenza.

Fonti ACC hanno suggerito di votare per supportare il nuovo piano di distribuzione del reddito, ma un gestore della conferenza ha affermato che la riduzione della distribuzione sarebbe probabilmente utile se ciò significasse stabilità nei prossimi anni perché l’atletica dell’istruzione superiore sta attraversando la serie volatile di turni esistenziali il suo modello amatoriale. Più amministratori che hanno parlato con ESPN hanno visto un grave impatto che il crollo del Pac-12 in Oregon e Washington e il valore osservabile di questi programmi ha contribuito a provocare l’interesse per affrontare l’insediamento.

Inoltre, il nuovo Fondo di distribuzione del marchio sarebbe nelle iniziative del “successo ACC” che la lega ha approvato nel 2023. Questo gruppo di denaro è finanziato dal reddito prolungato di gioco universitario esteso e altri pagamenti ESPN che provengono dalla conferenza e aggiungono nuovi Membri Stanford in California e SMU nel 2024. La SMU accettò di rinunciare alle sue entrate televisive nei primi nove anni in ACC in cambio di invito alla conferenza, mentre Cal e Stanford accettarono di insegnare il 30% della quota.

Le iniziative del successo ACC quest’anno forniscono altre scuole di entrate che giocano in post -stagione. Le iniziative del marchio sarebbero anche accessibili per qualsiasi scuola ACC, sebbene i nomi più grandi avrebbero una gamba chiara. Le metriche specifiche non sono state completate.

Tra le iniziative del marchio e del successo, le scuole ACC che massimizzano entrambi i flussi di flusso potrebbero colmare un divario con le grandi scuole Big Ten e SC a pochi milioni all’anno.

Già nel febbraio 2023, Alford Florida State iniziò a promuovere i soldi televisivi di ACC da distribuire a squadre che portano la maggior parte dei valori del marchio e della valutazione televisiva. Alford ha quindi affermato, sulla base di un premio di mercato, che ha commissionato che lo stato della Florida ha contribuito circa il 15% del valore nell’accordo sui diritti ACC, ma ha ricevuto solo il 7% delle distribuzioni. A quel tempo, la conferenza aveva 14 membri completi.

ACC è stato in discussione con Florida e Clemson per più di un anno, con entrambe le scuole che presentano contenziose nei loro stati di casa nella speranza che siano esclusi dall’accordo sull’accordo di $ 700 milioni per lasciare la conferenza. ACC presumeva che entrambe le scuole mantengano un accordo per concedere un accordo sui diritti entro il 2036.

Clemson e Florida State hanno entrambi affermato che il contratto TV ACC, che guadagna una conferenza di circa la metà di ciò che Big riceve da Fox, costruisce scuole rispetto agli avversari nella SEC e BIG, il che lo rende impossibile, il che lo rende impossibile. Continua a competere per il campionato nazionale.

Come parte dell’accordo con Clemson e Florida State, ACC chiede di accettare di ridurre le sanzioni per la fine dei diritti dopo il 2031, quando i contratti televisivi per Big Ten, SEC e Big 12 scadranno.