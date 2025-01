Fonti – L’OC Liam Coen resterà con i Buccaneers con un nuovo accordo

Il coordinatore offensivo dei Buccaneers Liam Coen lascerà la lizza per il posto di capo allenatore dei Jaguars per rimanere a Tampa con un nuovo contratto che lo metterà tra i coordinatori più pagati della NFL, ha detto mercoledì una fonte di ESPN Adam Schefter.

Coen, 39 anni, era uno dei tre candidati previsti per il secondo colloquio con i Jaguars. Gli altri sono l’ex capo allenatore dei New York Jets Robert Saleh e il coordinatore difensivo dei Las Vegas Raiders Patrick Graham.

Mercoledì Coen aveva in programma un’intervista individuale con il proprietario dei Jaguars Shad Khan, il direttore generale Trent Baalk e altri.

Jacksonville potrebbe ancora raddoppiare il coordinatore offensivo dei Buffalo Bills Joe Brady, il coordinatore offensivo dei Philadelphia Eagles Kellen Moore e il coordinatore difensivo dei Kansas City Chiefs Steve Spagnuolo, che hanno tutti fatto un colloquio per il lavoro dei Jaguars. Secondo le regole della NFL, non possono intervistare di nuovo fino alla prossima settimana perché le loro squadre stanno giocando per il titolo della conferenza.

I Jaguars sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver licenziato Doug Pederson dopo una stagione 4-13. Khan ha insistito, dopo il licenziamento di Pederson all’inizio di questo mese, di non credere che la permanenza di Baalke come GM avrebbe influenzato la ricerca del coach.

I Buccaneers si sono classificati al terzo posto nella NFL in attacco totale e sono arrivati ​​quarti per punti segnati in questa stagione nel primo anno di Cohen come coordinatore offensivo della squadra.

Il quarterback Baker Mayfield ha goduto della sua migliore stagione in carriera sotto Coen, registrando i massimi della carriera in yard di passaggio (4.500), passaggi di touchdown (41) e percentuale di completamento (71,4%).

Se Coen dovesse lasciare il posto di capo allenatore, i Buccaneers si troverebbero di fronte alla prospettiva di sostituire il loro coordinatore offensivo per la seconda stagione consecutiva. Dave Canales ha lasciato la squadra dopo la stagione 2023 per diventare l’allenatore capo dei Carolina Panthers.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.