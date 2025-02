Il negozio di successo di New York-in Blockbuster, che è stato in equilibrio tra il potere della Western Conference nei prossimi anni, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e Utah hanno concordato un accordo di tre membri che si concentrerà su Anthony Davis per Luko Doncic, Risorse, risorse, fonti, fonti hanno affermato che shams Charania di ESPN sabato sera tardi.

LA riceverà Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris di Mavericks, hanno detto fonti. Dallas riceverà il primo turno di Davis, Max Christie e Lakers.

Il jazz riceverà Jalen Hood-Schifino, il secondo round 2025 di Clippers e il secondo round del 2025 Mavs.

“Credo che la difesa vincerà il campionato”, ha dichiarato Nico Harrison Tim MacMahon ESPN, CEO di Mavs, spiegando la sua motivazione per affrontare Doncic per Davis. “Credo che il Centro All-Defensive e il giocatore All-NBA con pensiero difensivo ci dia una migliore possibilità. Siamo costruiti per vincere ora e in futuro.”

Le interviste di business sono iniziate con Dallas, le fonti della lega sono state ESPN e sono iniziate pochi giorni fa. Harrison e Rob Pelinka, vicepresidente dei Lakers per le operazioni di basket e CEO, hanno una relazione a lungo termine in cui Harrison era un responsabile marketing di Kobe Bryant in Nike e Pelinka.

La Classroom dei Lakers, il gruppo di proprietà e il personale di coaching erano d’accordo, entusiasti di aver vinto una giovane superstar a Doncice e allo stesso tempo si sono resi conto che richiede molto per ottenere molto alla NBA.

La superstar dei Lakers LeBron James ha saputo del negozio quando si è rotto quando era dopo la vittoria di sabato contro i New York Knicks per cena con la sua famiglia, le fonti vicino a James hanno detto ESPN. James è stato sorpreso dalla notizia, l’ha elaborata e non aveva idea che fosse in lavorazione, hanno detto le fonti. Anche Davis e Doncic non sono stati informati in anticipo del commercio, le fonti hanno riferito a Charania.

I Mavericks erano motivati ​​a muovere Doncic a causa del suo costante condizionamento, disse a Macmahon. All’interno dell’organizzazione, vi è stata una significativa frustrazione sulla mancanza di disciplina non per quanto riguarda la sua dieta e il suo condizionamento, che considerava le risorse di squadra come il fattore principale nei suoi problemi di infortunio.

Sebbene Doncic sia stato relativamente addolorato secondo i suoi standard quando ha riferito al campo, il suo peso ha affrontato all’inizio di questa stagione a 260. Alla fine di novembre, cinque partite si sono sedute quando Mavs lo ha introdotto con un polso destro slogato, un’assenza estesa che ha permesso a Doncic di concentrarsi sulle sue condizioni. Nella stagione 2022-23 ha avuto un rilascio simile all’inizio della stagione.

Doncic è stato limitato a sole 22 partite in questa stagione a causa di lesioni diverse. Da quando ha addestrato il campo alla fine di settembre, ha messo in giro due volte il polpaccio sinistro, sebbene MAVS abbia riferito lesioni autunnali solo come contusione del vitello, hanno detto fonti.

Doncic non ha giocato da quando ha stretto il vitello alla vigilia di Natale, ma ha preso di mira di tornare prima della pausa All-Star alla fine di questo mese, le fonti hanno riferito a Macmahon. Davis è stato anche fuori dopo che la tensione muscolare addominale è stata diagnosticata questa settimana. Lakers ha perso le ultime due partite. Secondo Lakers, Davis avrebbe dovuto essere rivalutato mercoledì in una settimana.

Doncic era in coda per ricevere un contratto di cinque anni quest’estate, $ 345 milioni, ma a causa dei voti di ESPN, i Bobby Marks non sono più idonei per l’accordo di Super Max.

L’accordo è sorprendente quanto storico. Questa è la prima volta nella storia dell’NBA che due giocatori di All-NBA al potere sono stati scambiati l’uno per l’altro secondo Elias.

Lakers e Mavericks sono giocati il ​​doppio nella stagione regolare; Primo febbraio a Los Angeles e poi 9 aprile a Dallas.