Fonti – Mercurio Ottieni Alyssa Thomas nel Sun Store

Phoenix Mercury completerà il negozio ad eccezione di cinque volte gli aggressori stellari Alyssa Thomas del Connecticut Sun, hanno detto le fonti martedì ESPN.

Thomas, che ha giocato tutta la sua carriera con il Sole, lascia il Connecticut come uno dei più grandi giocatori nella storia del franchising dopo aver aiutato l’organizzazione per sei semifinali consecutive e le finali nel 2019 e 2022.

Thomas era un agente libero illimitato, ma il sole lo attraversò, il che significa che l’unico modo poteva lasciare la squadra era scambiare. Thomas ha anche dovuto firmare per il suo obiettivo commerciale finale. Poiché la transazione include segni e commercio, questo passaggio non può essere reso ufficiale fino al 1 ° febbraio.

6-NAHA-2 Thomas è considerato uno dei migliori difensori e facilitatori della lega e si è affermato come uno dei migliori giocatori del mondo quando i primi cinque in MVP hanno votato ciascuna delle ultime tre stagioni.

Thomas, anche le Olimpiadi del 2024 con il basket degli Stati Uniti, ha guadagnato sei squadre completamente difensive nella sua carriera ed è undici nella stagione regolare e ne è undici e altri quattro in postseason nella stagione regolare. L’anno scorso è in media 10,6 punti, 7,9 assist e 8,4 rimbalzi con il sole.

Oltre a portare Thomas, Mercury è già stato pronto a sembrare diverso la prossima stagione. Brittney Griner esamina un’agenzia libera per la prima volta dopo la sua carriera, e Diana Tauras sta prendendo in considerazione la pensione.

Nella loro prima stagione sotto Nate Tibbetts, Mercury è stato spazzato nel primo turno: Off Minnesota Lynx.

Il Connecticut ha recentemente assunto un ex allenatore belga della squadra nazionale Rachid Meetan per guidare l’organizzazione e sostituire Stephanie White, che è andato in Indiana Hlečka.