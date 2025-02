I Washington Wizards dovrebbero rinunciare all’Alex Len Center, che firmerà con l’Indiana Pacers dopo l’eccezione, ha detto ESPN.

Nella sua dodicesima stagione NBA fornisce la profondità di frontcourt in lino per i pacer.

I maghi hanno ricevuto Len da Sacramento Kings in un commercio a tre vie questa settimana in un accordo incentrato su Marcus Smart, che è passato da Memphis Grizzlies ai maghi.

Quest’anno ha giocato in 36 partite per Kings, in media 1,4 punti e 1,8 rimbalzi.