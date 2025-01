Fonti – Pete Carroll accetta un contratto triennale con l’allenatore dei Raiders

Pete Carroll e i Las Vegas Raiders hanno raggiunto un accordo su un contratto triennale con un’opzione per la squadra per un quarto anno per diventare il nuovo allenatore della squadra, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Carroll, 73 anni, è uno dei quattro allenatori ad aver guidato le squadre sia al campionato nazionale di football universitario che al Super Bowl. Gli altri sono Barry Switzer, Jimmy Johnson e Jim Harbaugh.

Carroll ha contribuito a trasformare l’USC in un campione nazionale prima di partire per Seattle. Nel corso di una serie di 14 stagioni, ha portato i Seahawks a 10 presenze nei playoff, due campionati di conference e l’unica vittoria della franchigia al Super Bowl.

I Raiders hanno licenziato Antonio Pierce il 7 gennaio dopo che la squadra era andata 4-13 nella sua prima stagione completa da capo allenatore.

Carroll sarà il quinto allenatore dei Raiders da quando la squadra si è trasferita a Las Vegas da Oakland nel 2020 e il nono da quando Mark Davis è subentrato dopo la morte di suo padre, Al Davis, nel 2011.

Pierce, 46 anni, è stato originariamente promosso da allenatore dei linebacker a capo allenatore ad interim quando Davis licenziò Josh McDaniels e il direttore generale Dave Ziegler la notte di Halloween del 2023 dopo meno di due stagioni complete.

Carroll è l’allenatore più vincente nella storia dei Seahawks con un record di 137-89-1 e 10 vittorie nei playoff. Includendo i suoi periodi da allenatore con i New York Jets e i New England Patriots, il suo record in carriera è 181-131-1.

I Seahawks hanno segnato il terzo periodo di Carroll – e di gran lunga quello di maggior successo – come capo allenatore della NFL. Durò una stagione con i Jets, che andarono 6-10 nel 1994, e fu licenziato dai Patriots dopo tre stagioni, andando 27-21 con due presenze nei playoff. Dopo aver trascorso la stagione 2000 fuori dal calcio e aver rimodellato la sua filosofia di allenatore, Carroll è stato assunto dalla USC, iniziando una corsa di nove anni dominante che includeva sette titoli Pac-10 consecutivi e un paio di campionati nazionali.

I Seahawks lo hanno attirato lontano dalla USC nel 2010 con la promessa che avrebbe avuto l’ultima parola sulle mosse del personale, qualcosa che non aveva avuto in nessuna delle sue due precedenti fermate da capo allenatore.