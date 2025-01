Fonti – Pryce Yates si trasferisce all’UNC di Bill Belichick

Il guardalinee difensivo dell’UConn Pryce Yates ha firmato con la Carolina del Nord martedì, hanno detto fonti a ESPN, unendosi alla crescente classe di trasferimenti dei Tar Heels sotto la guida del nuovo allenatore Bill Belichick.

Yates giocherà per i Tar Heels la prossima stagione dopo aver brillato contro di loro al Fenway Bowl, registrando un licenziamento e tre contrasti per sconfitta guadagnandosi gli onori di MVP difensivo nella vittoria per 27-14 dell’UConn. Ora sta cambiando squadra per finire la sua carriera nell’ACC.

Yates, uno junior in maglia rossa di San Antonio, è entrato originariamente nel portale il 13 dicembre, poi si è ritirato otto giorni dopo e ha annunciato sui social media che intendeva tornare per la stagione 2025. Dopo la sua prestazione nel gioco del bowl, Yates è rientrato il portale il 30 dicembre.

Consigli dell’editore

1 Correlato

Ore prima che Yates rimettesse il suo nome sul portale, l’allenatore dell’UConn Jim Mora ha pubblicato su X che ha intenzione di “andare fino in fondo” contro le squadre che manipolano i suoi giocatori e li reclutano dal roster degli Huskies.

“Una semplice nota alle scuole e agli allenatori che hanno palesemente violato le regole @NCAAFootbal interferendo con i nostri giocatori nelle ultime 24 ore”, ha scritto Mora su X. “Sappiamo chi sei, lavoreremo per ritenerti responsabile. Siamo entusiasti Hanno creato un programma in cui gli allenatori devono imbrogliare per batterci, e noi ci penseremo due volte prima di manipolare i nostri giocatori.”

Mora in seguito ha aggiunto che non sa come risolvere il problema delle manomissioni nel football universitario, ma che “smaschereremo qualsiasi programma e allenatore che violi” le regole NCAA. Ha aggiunto: “Sono al 100% contrario agli uomini adulti che imbrogliano le regole e insegnano ai giocatori terribili lezioni di vita”.

Yates è apparso in sette partite a causa di un infortunio, ma ha registrato 21 contrasti, 6,5 contrasti per sconfitta e 3,5 licenziamenti per gli Huskies durante una stagione 9-4, il maggior numero di vittorie del programma dal 2007.

La Carolina del Nord ha raccolto impegni da 13 trasferimenti da quando il sei volte allenatore vincitore del Super Bowl ha assunto la direzione del programma l’11 dicembre.