Fonti – Richiesta di scambio dei Bears per Mike Tomlin respinta dagli Steelers

I Bears hanno recentemente chiamato gli Steelers per vedere se sarebbe stato permesso loro di parlare con l’allenatore di lunga data Mike Tomlin e possibilmente provare a scambiare per lui, solo per vedere Pittsburgh respingere la loro richiesta, hanno detto fonti della lega a ESPN.

Le discussioni non sono mai arrivate a Tomlin ed è improbabile che avrebbero avuto successo anche se lo avessero fatto. Quando all’inizio di questa settimana gli è stato chiesto se una squadra potesse chiedere informazioni sulla sua disponibilità – quando, in realtà, almeno una squadra lo ha già fatto – Tomlin ha detto: “Risparmia tempo”.

Almeno un’altra squadra oltre ai Bears ha esplorato l’idea di provare in qualche modo a scambiare per Tomlin, solo per sentirsi dire che l’allenatore degli Steelers ha una clausola di non scambio nel suo contratto, secondo una fonte della lega. La squadra interrogatrice ha subito interrotto i suoi sforzi e ha continuato, secondo le fonti.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Mentre altre squadre hanno mostrato interesse per Tomlin, gli Steelers non sono interessati a lasciarlo, nonostante la quinta trasferta consecutiva di Pittsburgh ai playoff.

Tomlin ha firmato un prolungamento del contratto di tre anni la scorsa stagione, rendendolo uno degli allenatori più pagati della lega. Dopo 18 stagioni a Pittsburgh, il suo tempo non mostra segni di rallentamento, nonostante la frustrazione dei fan.

“Capisco la natura di ciò che stiamo facendo, l’attenzione e le critiche che ne derivano”, ha detto Tomlin martedì nella conferenza stampa di fine stagione. «In realtà, suppongo, ad essere sincero con te. Mi piace l’urgenza che deriva da ciò che faccio e da ciò che facciamo.

“Non cerco scuse per il fallimento. Lo ammetto, ma mi sento anche capace, quindi finché ne avrò l’opportunità, andrò avanti. Ma certamente capisco le loro frustrazioni e, probabilmente, cosa più importante che condividerlo, perché è così che sono fatto “.

Mike Tomlin ha una clausola di non scambio nel suo contratto con gli Steelers, secondo una fonte. Scott Taetsch/Getty Images

Ma agli occhi di alcune fonti, Chicago merita il merito almeno di aver chiamato. Riconoscendo il tipo di leader e allenatore che Tomlin è, i Bears si sono rivolti agli Steelers nel tentativo di esaurire tutte le opzioni.

Anche senza Tomlin nel mix, i Bears hanno gettato un’ampia rete nella loro ricerca di head coach.

I Bears hanno già avuto interviste da capo allenatore con l’allenatore ad interim Thomas Brown, l’ex capo allenatore dei Seahawks Pete Carroll, il coordinatore difensivo dei Vikings Brian Flores, il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn, il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson, il coordinatore offensivo dei Giants Mike Kafka, l’ex capo allenatore dei Cowboys Mike McCarthy , coordinatore offensivo dei Ravens Todd Monken, coordinatore offensivo dei Cardinals Drew Petzing, ex L’allenatore capo dei Commanders Ron Rivera, l’ex allenatore della Stanford David Shaw, l’ex allenatore dei Titans e attuale allenatore dei Patriots Mike Vrabel e il coordinatore difensivo dei Dolphins Anthony Weaver.

I Bears hanno anche richiesto interviste con il coordinatore offensivo dei Bills Joe Brady, l’allenatore capo dell’Iowa State Matt Campbell, il coordinatore offensivo Kliff Kingsbury e il coordinatore offensivo dei Packers Adam Stenavich.

Gli Steelers hanno avuto solo tre allenatori dal 1969: Chuck Noll, Bill Cowher e Tomlin, che compirà 53 anni a marzo. Tomlin non ha mai perso a Pittsburgh ed è il secondo allenatore più vincente nella storia della franchigia, dietro a Noll, con un record in carriera di 183-107-2.