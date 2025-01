Fonti – Trevon Diggs dei Cowboys è stato operato al ginocchio e dovrà affrontare una lunga riabilitazione

FRISCO, Texas – Il cornerback dei Dallas Cowboys Trevon Diggs è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro giovedì e il recupero potrebbe tenerlo fuori dal training camp per una parte, se non di più, secondo molteplici fonti.

Diggs è stato sottoposto a un innesto di tessuto condrale, in cui pezzi di osso e cartilagine vengono trapiantati nell’area interessata per migliorare la funzione articolare. I tempi dell’intervento erano legati alla crescita dell’innesto per ottenere i migliori risultati. L’ex wide receiver dei Cowboys Noah Brown si è sottoposto a una procedura simile e ha continuato la sua carriera.

L’infortunio non era correlato allo strappo del legamento crociato anteriore che Diggs ha subito in allenamento, limitandolo a due partite nel 2023.

Dopo una lunga riabilitazione, Diggs è tornato ad allenarsi durante il training camp la scorsa estate e ha giocato le prime 10 partite della stagione regolare. Ha saltato due partite per un problema al ginocchio, ma ha giocato il 9 dicembre contro i Cincinnati Bengals.

Diggs è stato messo in riserva per infortuni una settimana dopo, dopo che ulteriori test hanno rivelato un problema alla cartilagine.

Pro Bowler nel 2021 e 22 dopo aver registrato 14 intercettazioni, Diggs ha concluso la scorsa stagione con 44 contrasti e due intercettazioni. Sta entrando nel terzo anno di un contratto quinquennale da 97 milioni di dollari. Il suo stipendio base di 9 milioni di dollari nel 2025 è stato completamente garantito dopo l’infortunio.