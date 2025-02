Force da basket femminile NCAA: come giocherà UConn contro i suoi avversari?

UConn è abituato a mantenere il suo livello di gioco durante la stagione della conferenza, non importa quanto i piccoli huskies possano essere messi in discussione. Questo vale per il vecchio grande est, all’American Athletic Conference e al nuovo Big East. UConn si concentra sulla competizione e l’implementazione su un certo standard, anche nei giochi sbilenco.

Ma a febbraio, Huskies – che rimangono n. 6 nella classifica femminile di basket universitaria femminile – faranno la loro invasione della SEC, il che dà loro la possibilità di aiutare il loro torneo NCAA. Giovedì affronteranno il Tennessee (18:30 ET, ESPN) e il 16 febbraio incontreranno la Carolina del Sud (13:00 ET, ABC). Entrambi i giochi sono in viaggio e dovrebbero dare a UConn cosa aspettarsi nel torneo NCAA.

Niente contro il Big East, ma gli huskies sono in controllo della velocità di crociera in questa stagione. Sono 12-0 nella partita di campionato e hanno vinto queste partite della conferenza in media 33,7 punti. Il più vicino a ogni squadra, il Big East è arrivato all’UConn impegnativo è Creighton, che è caduto il 25 gennaio di 11 punti in casa.

Inoltre, il primo anno del Tennessee Kim Caldwell e il suo sistema di pressione up-tempo cercheranno di rendere gli huskies spiacevoli e soggetti al fatturato. E la Carolina del Sud, che ha perso le prime otto partite con UConn nella serie, che arriva al 2007, ha vinto cinque degli ultimi sei incontri con Huskies.

Tra la base dei fan di UConn, Huskies potrebbe vincere ogni gioco da 50 e rimarrebbero interesse. Ma i fan fuori da questa bolla a volte potevano perdere una panoramica degli Huskies mentre guidavano per i nemici della lega. Ora è un momento adatto per sintonizzarsi su UConn.

Valutazione precedente: 1

Bruins ha giocato solo una partita la scorsa settimana e non ha avuto problemi a colpire il Minnesota (di 26 punti). Potrebbe essere interrogato dallo stato dell’Ohio questa settimana? In effetti, non aveva chiamate ravvicinate in Big TA, quindi vedremo come i Bruins possono farlo se succede.

Altri sette giorni: vs. Ohio State (5 febbraio), @ Oregon (9 febbraio)

Valutazione precedente: 2

Gamecocks ha sconfitto Auburn domenica quando hanno apprezzato A’ja Wilson lasciando per la sua maglia. La Carolina del Sud è in viaggio per la sua terza stagione consecutiva nella partita della SEC. Solo il Tennessee (70-63) entrò in un numero di Carolina del Sud nell’arco della sconfitta tra i nemici della conferenza. Ma Gamecocks avrà il secondo incontro della stagione con il Texas questo fine settimana. Longhorns cercherà vendetta dopo aver perso 17 punti nella Carolina del Sud il 12 gennaio.

Altri sette giorni: @ Georgia (6 febbraio), @ Texas (9 febbraio)

Valutazione precedente: 3

La scorsa settimana abbiamo detto: “Forse i due giochi su strada in uscita potrebbero mettere in discussione Notre Dame.” L’Irlanda ha sconfitto Virginia Tech di 16 punti e Louisville di 18 anni. Il Guardian di Notre Dame Hannah Hidalgo aveva 64 punti e 10 assist combinati, poiché continua a essere un grande fattore per il giocatore nazionale dell’anno.

Altri sette giorni: vs. Stanford (6 febbraio), vs. Cal (9 febbraio)

Valutazione precedente: 5

A volte SEC può affrontare una difesa. Tuttavia, i crimini della LSU hanno raggiunto il centro dell’attenzione la scorsa settimana, con le Tigri sconfitte l’Oklahoma 107-100. Era la prima volta che due squadre SEC nella partita normativa raggiungevano 100 punti. LSU ha seguito una vittoria di 81-67 sullo stato del Mississippi. Mikaylah Williams ha avuto una settimana enorme con 59 punti combinati, 11-Z-20 da dietro l’arco, mentre Aneesah Morrow ha avuto 32 rimbalzi combinati.

Altri sette giorni: @ Missouri (6 febbraio), vs. Tennessee (9 febbraio)

Valutazione precedente: 7

Longhorns ha avuto una battaglia più dura dal Missouri del previsto, ma ha comunque vinto per 9 punti. Poi non hanno lasciato nulla al caso in Texas A&M, la vittoria di 20. Il Texas potrebbe determinare molto sul suo seme del torneo NCAA, perché i Longhorns dovranno affrontare quattro squadre classificate in fila di fila.

Altri sette giorni: vs. Vanderbilt (6 febbraio), vs. Carolina del Sud (9 febbraio)

Valutazione precedente: 6

Huskies potrebbe andare a dormire e ancora sconfitto DePaul e Butler la scorsa settimana. Ma invece hanno giocato bene e hanno sparato più del 50% dall’arco in entrambi i giochi. Dovrebbe essere divertente vedere come giocheranno a Knoxville questa settimana nel trio dinamico del Tennessee Paige Bueckers, Azzi Fudd e Sarah Strong.

Altri sette giorni: @ Tennessee (6 febbraio), @ Providence (9 febbraio)

Paige Bueckers (5) guida UConn in punti e aiuta in questa stagione. M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire

Valutazione precedente: 4

Dopo una vittoria di 13 punti contro la visita del Minnesota, Trojan sembrava motivare intensamente Hawkeyes, che ha ritirato una vittoria inaspettata di 76-69. Ma potrebbe non essere stato una cosa così negativa per USC. I cavalli di Trojan sono ancora proiettati come seme n.

Altri sette giorni: @ Wisconsin (5 febbraio), vs. Ohio State (8 febbraio)

Valutazione precedente: 8

Buckeyes ha battuto Washington la scorsa settimana e questa settimana è il loro momento di fare un viaggio a Los Angeles contro due primi 10 rivali.

Altri sette giorni: @ UCLA (5 febbraio), @ USC (8 febbraio)

Valutazione precedente: 11

I Wildcats sono al forte inizio della sezione di fine difficile del loro programma SEC: la scorsa settimana ha sconfitto le squadre Alabama a casa e l’Oklahoma sulla strada. La guardia Georgia Amoore è andata a 0 a 8 della gamma di 3 punti nella perdita del Kentucky Lone SEC in Texas e & M il 23 gennaio. Amoore era l’opposto di domenica contro Sooons: sette dei suoi 15 goal in campo erano 3-pointer e si è concluso con 43 punti.

Altri sette giorni: @ Ole miss (10 febbraio)

Valutazione precedente: 10

La scorsa settimana, Frogs ha vinto in un posto difficile per visitare le squadre: Iowa State. Il prossimo è una partita con lo stato del Kansas, che potrebbe aiutare a determinare chi sarà il Big 12 Champion; Entrambe le squadre sono 21-2 e 9-1 in campionato.

Altri sette giorni: @ Kansas State (5 febbraio), vs. Texas Tech (8 febbraio), vs. BYU (11 febbraio)

Valutazione precedente: 12

Con lo Star Center di Ayoka Lee dal 19 gennaio con una gamba rotta, i Wildcats si sono riorganizzati. La prima partita è stata persa dopo l’infortunio di Lee, in Colorado il 25 gennaio. La scorsa settimana, tuttavia, sono rimbalzati con la vittoria degli straordinari sullo stato dell’Iowa e il rilascio di 27 punti del Kansas.

Altri sette giorni: vs. TCU (5 febbraio), @ Oklahoma State (8 febbraio)

Valutazione precedente: 15

Fai attenzione allo stato di NC, che la scorsa settimana è tornato alla classifica di potenza dopo 2 AST. Wolfpack ha quindi rafforzato la vittoria di lunedì sul Duca, in cui la guardia Aziaha James ha segnato 36 punti e lo stato NC non ha permesso a Blue Devils di controllare il ritmo.

Altri sette giorni: @ Florida State (9 febbraio)

Valutazione precedente: 9

La scorsa settimana, Duke ha spostato cinque posti nella classifica del potere, ma la sua perdita di 89-83 nello stato NC lunedì ha lasciato cadere la schiena di quattro posti. Blue Devils ha tenuto otto avversari consecutivi sotto i 60 punti fino a quando il crimine di Wolfpack si è rotto contro di loro.

Altri sette giorni: vs. Clemson (6 febbraio), vs. Miami (9 febbraio)

Valutazione precedente: 13

Sooons sapeva che ci sarebbe stata una curva di apprendimento nel SEC e che la sperimentava. Hanno perso tre delle ultime quattro partite, ma è difficile punirle nella classifica del potere per quanto riguarda la qualità dei loro avversari: LSU e Kentucky la scorsa settimana e la Carolina del Sud 19 gennaio. L’Oklahoma sa ancora che ha bisogno di una migliore difesa e di una maggiore coerenza da dietro l’arco.

Altri sette giorni: @ Ole Miss (6 febbraio), vs. Auburn (10 febbraio)

Valutazione precedente: Nr

I Tar Heels sono in classifica del potere da metà gennaio, ma la scorsa settimana un viaggio di successo alla Bay Arena, durante il quale hanno sconfitto Cal e Stanford, è tornato all’interno.

Altri sette giorni: @ Clemson (9 febbraio)

Valutazione precedente: 16

Cinque giorni dopo aver schiacciato l’avversario del Michigan di 30 punti, gli Spartani sono stati sorpresi dalla perdita di quattro punti in Oregon. Sono tornati indietro con una vittoria di 14 punti sul nord-ovest, che è stato sufficiente per tenerli nella classifica del potere. Ma il programma di febbraio ha alcune vere sfide per lo stato del Michigan, tra cui la partita di Wolverines.

Altri sette giorni: vs. Michigan (9 febbraio)

Abbandonare: Maryland Terrapins