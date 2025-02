Formato de teste de dois níveis provavelmente antes da Índia Tour da Inglaterra: Relatório

Quando a Austrália enfrenta a República da África do Sul na final do Campeonato Mundial, este será o fim do formato atual, que será lançado como um sistema de dois níveis antes da viagem indiana pela Inglaterra neste verão. Para criar “Just Competition”, presidente da Richard Thompson, presidente da Richard Thompson, presidente do Conselho de Críquete na Inglaterra e no País de Gales.

Faltam apenas cinco meses para o próximo ciclo começar da Inglaterra, organizando o repentino de 20 de junho, Thompson confirmou a urgência deste assunto.

“É totalmente compreensível que a estrutura atual não funcione como deveria e devemos encontrar uma concorrência justa e justa, mas nenhuma recomendação foi apresentada nesta fase”, disse Thompson, da Telegraph Sport.

“Temos cinco meses para fazer isso, volte e veja o que a estrutura deve ir. Os campeonatos de testes mundiais devem ser justos e mais competitivos. Isso mudará sempre incentivar as melhores equipes a alcançar e incentivar outras nações que desejam jogar críquete de teste para jogar críquete de teste.

“Vamos proteger, desenvolver e garantir a integridade do críquete de teste, porque o formato é crucial para o DNA do jogo”. O modelo atual atraiu críticas por suas inconsistências.

As equipes não jogam em todas as outras nações durante o ciclo de dois anos, e o excedente da série de dois andares distorceu a mesa.

Restrições políticas significam que a Índia e o Paquistão não lidam com a integridade da competição.

Da mesma forma, a República da África do Sul chegou à final sem jogar na Austrália, embora eles se encontrem no confronto do título em Lord em junho.

O relatório dizia que as discussões também examinarão a possibilidade de testes de quatro dias, porque isso pode ajudar os conselhos a planejar uma série de três testes em torno das ligas de franquia.

Vale a pena notar que, desde 2019, não existem três testes envolvendo equipes fora dos “grandes três” da Inglaterra, Índia e Austrália.

No entanto, os testes de quatro dias não estarão disponíveis para uma série de tendas, como cinzas ou correspondências entre as nações de nível.

Push por um sistema de dois níveis ganhou adesão após a série de sucesso australiana contra a Índia, que estabeleceu registros de presença.

No modelo proposto, as nações de nível mais alto jogam com mais frequência, potencialmente ao lado de outras equipes e séries, o que causou as reações negativas da lenda do jogo.

A grande Índia do oeste da Índia Clive Lloyd era um forte crítico do sistema, dizendo que seria “catastrófico para equipes menores”.

“Todos esses países trabalharam muito para chegar lá. Estamos na ICC há quase 100 anos. Temos uma ótima história, e agora você nos contará, por causa da situação monetária, será como será ou – disse Llyod.

O capitão vencedor da Copa do Mundo Sri Lanka, Arjuna Ranatunga, também criticou esse movimento, dizendo que isso traria apenas três pranchas.

“O esporte não é apenas libras, dólares e rúpias. Os administradores devem cultivar e proteger o jogo. Bangladesh Black Mominul Haque e ex -estimulador da Inglaterra Steven Finn também criticaram esse movimento.

