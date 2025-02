Fortnite x Mortal Kombat Crossover para o capítulo 6 Temporada 2

Estação da morte!

A Epic Games confirmou sua nova próxima colaboração com o Fortnite X Mortal Kombat, que chegará ao capítulo 6, 2ª temporada. Os fãs e a comunidade estão bastante empolgados com esse novo crossover.

Embora a data de lançamento confirmada não tenha sido anunciada para esse crossover, no entanto, eu poderia esperar em breve na próxima temporada. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Possível data de lançamento e peles

A cooperação começará com a estréia da segunda temporada do capítulo 6 em 21 de fevereiro de 2025. Sub-zero, que confirma que faz parte do passe de batalha da segunda temporada, é mostrado como Kuai Liang, com seu terno e máscara de azul tradicional ” “” “Ultimate Mortal Kombat 3” e identificado pela cicatriz no olho direito. Não está claro se será a pele oculta. O Scorpion estará disponível como a pele na loja de itens Fortnite. Aqui estão alguns detalhes de fuga:

O gancho de escorpião com o som “Get Aut aqui”

Guontlets de gelo sub-zero

O crossover causou interesse do interesse, particularmente com a inclusão de subcero no passe de batalha. Os fãs têm compartilhado e discutindo o novo design sub-zero nas redes sociais, que podem apresentar estilos alternativos, como uma versão de máscara ou variações de cores diferentes, embora ainda não tenham sido reveladas.

As últimas atualizações do Fortnite

MAPO MUDANÇA TEASER 2 + Avatar x Fortnite Trailer 🔥 A neve parece derretida na montanha nas costas (onde o mini-evento acontecerá), possivelmente um novo Poi logo atrás dele. pic.twitter.com/7cnuddqvuq – Hypex (@hypex) 15 de fevereiro de 2025

Aqui estão algumas atualizações de notícias:

O passe de batalha para a segunda temporada do Capítulo 6 é chamado de “sem lei”. Ele também inclui subcero nele.

Esta é a descrição oficial da Lawless: “Elldo com ela. O Big Dill está aqui para deixar o ritmo e o Midas abraça o estilo de vida de Outlaw. Smash, agarre e faça uma escapada limpa em C6S2: sem lei, a partir de 21 de fevereiro! “

A colaboração de Avatar e Fortnite está ao vivo atualmente na loja Article.

Existem alguns vazamentos relacionados aos próximos chutes do cavaleiro do cavaleiro.

Há também um novo teaser de mudança de mapa com Avatar e Fortnite para a próxima temporada.

O que você acha da nova colaboração no jogo e está animado com a segunda temporada do Fortnite, capítulo 6? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

