Forze da basket femminile NCAA: avrebbe potuto fare le finali?

Gli UCLA Bruins sono da qualche parte dove non sono mai stati prima in questa stagione – e non intendiamo solo la loro iscrizione in pochi dieci. La prima volta è 20-0 nella storia del programma e queste sono le loro 10 settimane nella classifica femminile di basket ESPN Women College. Sono l’unica squadra imbattuta che è rimasta nei cerchi femminili o maschili I.

Bruins è stato un gioco da quando ha confrontato la corsia vincente più lunga del loro programma; Nel 1977-78 hanno avuto 21 vittorie consecutive quando hanno vinto il campionato nazionale AIAW e hanno chiuso 27-3.

L’UCLA non è mai stata alle finali femminili al torneo NCAA, che è iniziato con la stagione 1981-82. Ma il modo in cui Bruins ha giocato nel 2024-25, sembrano avere buone possibilità di terminare la stagione a Tampa.

L’UCLA ha vinto la sua stagione 66-59 su Louisville ad Aflac Oui-Play Doubledeader 4. Novembre a Parigi. Da allora, Bruins ha vinto tutti i 19 Giochi doppi -normali, un altro miglior programma. Cosa funziona? Tutto. L’UCLA è collocato in primo luogo nella divisione e il margine riflessivo (16,3), il terzo nella difesa percentuale del goal (33,5), il quarto nell’assistenza del gioco (21,2) e il quinto posto (49,54) .

Junior Center Lauren Betts, candidato a giocatore nazionale dell’anno, in media 21,0 punti, 9,9 rimbalzi e 3,0 blocchi. Come il n. 2 della Carolina del Sud, che ha subito la sua unica perdita per l’UCLA in questa stagione, la profondità di Bruins è uno dei loro punti di forza. Le guardie Kiki Rice (13,1 ppg) e Gabriela Jaquez (10,2) si uniscono ai Betts in media in doppio numero, mentre cinque giocatori in media tra 8,7-6,2 ppg.

L’UCLA arriva domenica Victory 82-67 nel Maryland, in cui Betts ha avuto una carriera a 33 punti per 14 di 15 tiro, 7 rimbalzi, 4 assist e 4 blocchi.

Nelle ultime quattro vittorie UCLA, Betts ha raggiunto un totale di 104 punti, 25 blocchi e ha sparato il 72% del campo. Secondo ESPN Research, è l’unica giocatore di donne DI con 100/25/70% nell’intervallo di quattro partite nelle ultime 25 stagioni.

Tre di queste vittorie erano sulla costa orientale. Ora, quasi il mese prossimo, Bruins può rimanere nel Pacifico, con quattro partite in casa, una Crosstown in USC e una in Oregon.

L’UCLA ha solo una partita durante l’attuale sezione di nove giorni. I Bruins hanno il tempo di rilassarsi e lavorare in pratica. Sono pronti a prendere a febbraio e oltre.

Valutazione precedente: 1

Bruins ha visto la loro vittoria su Baylor a Coretta Scott King Classic a Newark, nel New Jersey 20. Gennaio con vittorie a Rutgers e Maryland. Rice ha colpito dal 30 novembre in tutte le partite, tranne una partita, e ha anche avuto due partite da 10 spazi a gennaio.

Altri sette giorni: vs. Minnesota (2 febbraio)

Lauren Betts guida l’UCLA in punti, rimbalzi e blocchi in questa stagione. Immagini GREG FIUME/GETTY

Valutazione precedente: 2

Gamecocks ha appena terminato la sezione della sconfitta di cinque squadre valutate di fila, tra cui LSU e Tennessee. Joyce Edwards ha guidato la Carolina del Sud ha segnato in quattro partite su cinque. Non è troppo presto per iniziare a pensare a come intrattenere la sua partita con la sua matricola del collega Sarah Strong di UConn sarà quando le squadre si incontreranno il 16 febbraio.

Altri sette giorni: vs. Auburn (2 febbraio)

Valutazione precedente: 3

Gli irlandesi navigarono intorno al Boston College con la guardia Hannah Hidalgo, guadagnando 23 punti. Il nemico più vicino più vicino ACC è arrivato all’Irish è Clemson 12. Gennaio. Le Tigri hanno perso nove, ma Hidalgo ha perso questa partita con un infortunio alla caviglia. Forse due giochi su strada in uscita potrebbero mettere in discussione Notre Dame.

Altri sette giorni: @ Virginia Tech (30 gennaio), @ Louisville (2 febbraio)

Valutazione precedente: 4

Trojan Horses ha seguito una delle loro più vicine vittorie Her-Sédmibod in Indiana 19 gennaio-Mino mercoledì con Purdue 79-37. Questo gioco includeva 31-0 USC in corsa. Per la seconda volta in questa stagione Juju Watkins (16 punti) non ha guidato i cavalli di Troia nel punteggio. La matricola Avery Howell lo ha fatto, con 18 anni. I due tiratori più alti saranno domenica alla Carver-Hawkeye Arena visitano l’USC: Watkins e Caitlin Clark, la cui maglia ha ritirato l’Iowa.

Altri sette giorni: vs. Minnesota (30 gennaio), @ Iowa (2 febbraio)

Valutazione precedente: 5

Tigers ha perso la loro prima partita di questa stagione – e 17 ° di seguito per la Carolina del Sud – venerdì scorso. Il gioco è stato ritardato da un maltempo, ma il risultato è stato lo stesso di più nell’ultimo decennio. Prima della folla domestica rumorosa ed energica, il Gamecocks LSU ha limitato otto punti nel secondo trimestre e ha vinto 66-56. Le Tigri si riflettono da esso sconfiggendo il Texas A&M per 22 punti Flau’jae Johnson, 5 rimbalzi e 4 rubati.

Altri sette giorni: vs. Oklahoma (30 gennaio), vs. Mississippi State (2 febbraio)

Valutazione precedente: 6

Huskies Clobberred Villanova per la seconda volta in questa stagione-è stato 100-57, ma allora ha avuto una vera partita di semeleton a Creighton prima del 72-61. Sarah Strong ha avuto 48 punti combinati, 16 rimbalzi, 8 assist, 7 rubati e 5 blocchi, sebbene abbia giocato solo 22 e 26 minuti in due partite.

Altri sette giorni: @ Depot (29 gennaio), vs. Butler (2 febbraio)

Valutazione precedente: 7

Longhorns ha avuto due grandi battaglie la scorsa settimana ed è uscito in cima. Hanno sconfitto il Tennessee 80-76 per 26 punti Madison Booker e poi hanno tenuto 61-58 in Ole Miss per 24 punti di Taylor Jones. Il Texas fa parte di un pareggio a tre vie con LSU e Kentucky dietro la Carolina del Sud nel Sec. Potrebbero essere i primi quattro semi al torneo SEC, ma vedremo come andrà il mese prossimo.

Altri sette giorni: vs. Missouri (30 gennaio), in Texas A&M (2 febbraio)

Valutazione precedente: 12

Il Buckey è stato recentemente in classifica Jo-Yo, che è uscito dalla top 10 dopo una sorprendente perdita a Penn la scorsa settimana e poi è tornato indietro dopo aver vinto Maryland e Nebrask. La matricola Jaloni Cambridge, che ha perso Penn State con un infortunio, è tornata contro Terps con 20 punti e 8 rimbalzi. L’anziano Taylor Thierry ha condotto un viaggio con 23 punti contro Huskers.

Altri sette giorni: vs. Washington (2 febbraio)

Valutazione precedente: 14

Il più grande potere di salto, il salto della settimana appartiene ai Blue Devils, che si sono trasferiti in cinque posti. Ciò include la vittoria che hanno ricevuto presso SMU e Georgia Tech. Un’altra parte è la perdita di alcune altre squadre che hanno contribuito a creare una scala per i Duchi da arrampicarsi. Blue Devils ha vinto sette delle loro otto partite a gennaio e ha tenuto tutti quegli avversari (anche se perdite) a meno di 60 punti.

Altri sette giorni: @ NC State (3 febbraio)

Valutazione precedente: 8

La scorsa settimana abbiamo segnato un viaggio di rana in Oklahoma come potenzialmente complesso ed è stato: perso 60-59 a Stillwater, il che ha aiutato Cowgirls a tornare alla top 25 dell’AP. Entrambe le squadre erano ancora alla vecchia Conferenza del Southwestern. Baylor faceva parte dell’apertura Big 12 nel 1996-97 e la TCU si è unita nel 2012-2013.

Altri sette giorni: @ Iowa State (2 febbraio)

Valutazione precedente: 9

I Wildcats erano lontani dal marchio contro il Texas A&M e hanno perso la loro prima partita del SEC e nel complesso solo il secondo. Ma dopo 1 su 18 da dietro ARC giovedì alla College Station, Wildcats è tornato a casa a Lexington e ha sconfitto l’Arkansas 89-69 domenica 13 su 28 missili da un lungo raggio. La parte più difficile del programma del Kentucky inizia questa settimana, con sei delle sue nove partite regolari rimaste contro i nemici valutati.

Altri sette giorni: Vs cast vs certificazione Alabama (30 gennaio), Alihoma (2 febbraio)

Valutazione precedente: 10

La perdita del Centro stella di Ayoka Lee, che è indefinitamente dopo aver rotto l’osso alla gamba del 19 gennaio contro lo stato dell’Arizona, ha immediatamente influenzato i gatti selvatici. Sabato in Colorado ha perso un’altra partita 63-53. Ciò si è concluso con una corsia vincente di 14 partite ed è stato il punto più basso dal punto più basso della stagione. Wildcats dovrà raggrupparsi come una squadra, il che non sarà facile.

Altri sette giorni: vs. Iowa State (30 gennaio), @ Kansas (2 febbraio)

Valutazione precedente: 15

Sooons era una delle squadre che avevano bisogno di una riflessione e l’hanno ottenuta. Dopo una perdita di 41 punti nella Carolina del Sud 19, gennaio ha usato una settimana di pratica per lavorare l’uno sull’altro. Quindi hanno sconfitto la Georgia 86-55 domenica. Questa settimana sarà di nuovo impegnativa, con due avversari.

Altri sette giorni: @ LSU (30 gennaio), vs. Kentucky (2 febbraio)

Valutazione precedente: 11

La scorsa settimana è stato difficile come si aspettava nel Maryland trattato con infortuni, con perdite in Ohio e a casa per l’UCLA meglio valutato. Bri McDaniel è per la stagione (ginocchia) e i venditori di Shyanne (ginocchia) sono indefinitamente. Almeno questo è il caso: dopo aver affrontato i nemici in sette delle ultime nove partite, Terps ha attualmente un avversario nelle restanti nove partite di stagione regolare (2 marzo, partita con Buckeyes). Tuttavia, ciò non significa che i rivali incustoditi di Big siano pushhover.

Altri sette giorni: @ Penn State (29 gennaio), vs. Illinois (2 febbraio)

Valutazione precedente: Nr

Wolfpack ha iniziato la stagione al numero 9 nella classifica di potere a metà novembre e poi è caduto la prossima settimana. Due mesi e mezzo dopo sono tornati. Lo stato del NC, che si basa sulla vittoria su Siracusa e Virginia Tech, è 8-1 in ACC, legato a Duke per il secondo posto. Questi rivali a lungo termine incontrano il triangolo lunedì alle 19:00 ET su ESPN2.

Altri sette giorni: @ Wake Forest (30 gennaio), vs. Duke (3 febbraio)

Valutazione precedente: Nr

Un’altra squadra che ha trascorso una scorsa settimana in The Power – dicembre – è tornata. Gli Spartani hanno vinto cinque di fila, incluso lo scoppio di 30 punti dell’avversario del Michigan presso il Wolverines Home Court sabato scorso. La guardia Theryn Hallock ha guidato il Michigan State a segnare le ultime tre partite.

Altri sette giorni: vs. Oregon (30 gennaio), @ Northwestern (2 febbraio)

Abbandonare: Teli Tar North Carolina, Tennessee Lady Volunteers