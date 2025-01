Foto dei playoff NFL 2024: la testa di serie della NFC, ultimi due posti in palio nella settimana 18

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

Entro la tarda notte di domenica, tutte le aggiunte sono state fissate e le prime sei partite dei playoff della NFL sono state inserite nel programma.

Ma fino ad allora, c’è ancora molto da offrire nella settimana 18. I Vikings e i Lions si daranno battaglia domenica sera per il primo posto nei playoff NFC. E cinque squadre sono ancora in lotta per gli ultimi due posti nei playoff.

Ecco il quadro completo dei playoff NFL mentre le squadre iniziano quella che potrebbe essere una settimana 18 selvaggia:

(x-Punto playoff conquistato)

AFC

x-1. Capi di Kansas City (15-1)

Prossima partita: domenica alle 16:25 ET ai Denver Broncos (9-7). Sono già al primo posto nella AFC e hanno un bye al primo turno e un vantaggio sul campo in casa per tutti i playoff.

Probabilità playoff: 100%

x-2. Fatture di bufalo (13-3)

Prossima partita: domenica alle 13:00 ET contro i New England Patriots (3-13). I campioni dell’AFC East sono bloccati nella testa di serie n. 2 e ospiteranno la testa di serie n. 7 – Broncos, Dolphins o Bengals – nel primo turno dei playoff.

Probabilità playoff: 100%

x-3. Corvi di Baltimora (12-5)

Sabato hanno a malapena sudato battendo i Cleveland Browns (3-14) e i loro molteplici quarterback di terza serie. E con ciò, i Ravens hanno conquistato il titolo dell’AFC North e si sono assicurati la testa di serie n. 3 nei playoff. Ospiteranno un incontro al primo turno contro gli Steelers o i Chargers. Se domenica i Chargers battono i Raiders, vincono gli Steelers. Se i Chargers perdono, il mondo riceverà un altro Harbaugh Bowl.

Probabilità playoff: 100%

x-4. Texani di Houston (9-7)

Prossima partita: domenica alle 13:00 ET ai Tennessee Titans (3-13). I campioni dell’AFC South sono bloccati nella testa di serie n. 4 e ospiteranno la testa di serie n. 5 (Steelers o Chargers) nel primo turno dei playoff.

Probabilità playoff: 100%

x-5. Pittsburgh Steelers (10-7)

Hanno concluso la stagione con la quarta sconfitta consecutiva, perdendo la finale contro i Cincinnati Bengals (9-8) sabato. Hanno perso il titolo dell’AFC North, ma sono ancora la quinta o la sesta testa di serie nei playoff dell’AFC. Se i Chargers perderanno contro i Raiders domenica, gli Steelers saranno teste di serie al quinto posto e andranno a Houston per una partita di playoff del primo turno. Se i Chargers vincono, gli Steelers scenderanno al numero 6 e si dirigeranno invece a Baltimora.

Probabilità playoff: 100%

x-6. Caricabatterie di Los Angeles (10-6)

Prossima partita: domenica alle 16:25 ET ai Las Vegas Raiders (4-12). Una vittoria li porterebbe al numero 5, che li manderebbe a Houston al primo turno. Se perdono, finiranno sesti e andranno a Baltimora.

Probabilità playoff: 100%

7.Denver Broncos (9-7)

Prossima partita: domenica alle 16:25, in casa contro i Kansas City Chiefs (15-1). Devono vincere per raggiungere i playoff e ottenere una trasferta al primo turno a Buffalo. Se perdono, sono fuori.

Probabilità playoff: 81%

Dall’esterno:

Cincinnati Bengals (9-8): Hanno ancora bisogno di molto aiuto, ma sicuramente se la sono cavata alla fine della stagione. Sabato hanno vinto la quinta partita consecutiva, battendo i Pittsburgh Steelers (10-7). Ma hanno bisogno che i Broncos perdano contro i Chiefs e che i Dolphins perdano contro i Jets domenica per raggiungere i playoff. Se ce la faranno, andranno a Buffalo per il primo round. Probabilità playoff: 10%

Delfini di Miami (8-8): Prossima partita: domenica alle 16:25 ET ai New York Jets (4-12). Conquistano un posto nei playoff (e una trasferta al primo turno a Buffalo) con una vittoria e una sconfitta contro i Broncos (contro Chiefs). Probabilità playoff: 9%

NFC

x-1. Leoni di Detroit (14-2)

Prossima partita: domenica alle 20:20 ET in casa contro i Minnesota Vikings (14-2). Una vittoria garantisce il titolo NFC North, il seme numero 1 della NFC, un addio al primo turno e un vantaggio sul campo in casa nei playoff NFC. Una sconfitta li fa scendere al quinto posto e li manda alla postseason, che inizia con Tampa, Atlanta o Los Angeles.

Probabilità playoff: 100%

x-2. Filadelfia Eagles (13-3)

Prossima partita: domenica alle 13:00 in casa contro i New York Giants (3-13). I campioni dell’NFC East sono bloccati nel seme n. 2 e ospitano una partita di playoff del primo turno contro i Packers o i Commanders.

Probabilità playoff: 100%

x-3. Los Angeles Rams (10-6)

Prossima partita: domenica alle 16:25 ET in casa contro i Seattle Seahawks (9-7). Il campione della NFC West bloccherebbe il seme n. 3 con una vittoria o una sconfitta dei Buccaneers (contro i Saints). Ciò li preparerebbe per una partita casalinga del primo turno contro i Packers o i Commanders. Se perdono e i Bucs vincono, scenderanno al numero 4, dove ospiteranno il perdente della partita Lions-Vikings.

Probabilità playoff: 100%

4. Bucanieri di Tampa Bay (9-7)

Prossima partita: domenica alle 13:00 in casa contro i New Orleans Saints (5-11). Conquistano il titolo NFC South con una vittoria o una sconfitta dei Falcons (contro Carolina). Possono salire al numero 3 con una vittoria e una sconfitta dei Rams (contro i Seahawks), il che significherebbe una partita casalinga del primo turno contro Packers o Commanders. Se rimarrà al numero 4, ospiterà la perdente della partita Lions-Vikings.

Probabilità playoff: 89%

x-5. Vichinghi del Minnesota (14-2)

Prossima partita: domenica alle 20:20 ET ai Detroit Lions (14-2). Una vittoria dà loro il titolo NFC North, il seme numero 1 nella NFC, un bye al primo turno e un vantaggio sul campo in casa per tutti i playoff. Se perdono, rimarranno al numero 5 e partiranno per la postseason, iniziando da Tampa o Los Angeles.

Probabilità playoff: 100%

x-6. comandanti di Washington (11-5)

Prossima partita: domenica alle 13:00 ET ai Dallas Cowboys (7-9). Bloccano il seme n. 6 con una vittoria o se i Packers perdono contro i Bears. Ciò li manderebbe a Los Angeles o Tampa nel primo turno dei playoff. Se perdono e i Packers vincono, scenderanno al settimo posto e inizieranno i playoff a Philadelphia.

Probabilità playoff: 100%

x-7. Imballatori di Green Bay (11-5)

Prossima partita: domenica alle 13:00 in casa contro i Chicago Bears (4-12). Se vincono e i Commanders perdono, salirebbero al sesto seme e aprirebbero i playoff a Los Angeles o Tampa. Altrimenti resteranno al numero 7 e si dirigeranno a Filadelfia per il primo turno.

Probabilità playoff: 100%

Dall’esterno:

Atlanta Falcons (8-8): Prossima partita: domenica alle 13:00 in casa contro i Carolina Panthers (4-12). Conquistano il titolo NFC South e il seme n. 4 nella NFC con una vittoria e una sconfitta dei Buccaneers (contro i Saints). Ciò guadagnerebbe loro una partita in casa al primo turno contro il perdente della partita Lions-Vikings. Probabilità playoff: 11%

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti E Getti per SNYTV New Yorke prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL al New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)