Four Verts, Wild Card Edition: Este é finalmente o ano para uma corrida dos Ravens? Além disso, os Packers são uma ótima semente 7

O fim de semana do Wild Card está chegando e, embora tenha havido muitos times ruins nesta temporada, os bons agora são os únicos que restam em jogo.

A coluna Four Verts desta semana analisa quatro histórias que chamaram nossa atenção no fim de semana.

Os Ravens, mais uma vez, são verdadeiros candidatos ao Super Bowl

Baltimore está de volta onde costumava estar: perto do topo da AFC. Os Ravens tiveram uma temporada instável no início, mas terminaram com um recorde de 12-5 e venceram a AFC North na última semana da temporada. Lamar Jackson teve uma campanha do calibre de MVP e Derrick Henry teve uma temporada dominante em seu primeiro ano com a equipe. No final das contas, esse time tinha muito talento no geral para ter um ano realmente ruim do início ao fim e foi capaz de se posicionar para outra chance de chegar ao Super Bowl, graças em grande parte ao ressurgimento da defesa.

Os Ravens foram forçados a fazer uma mudança no coordenador defensivo nesta temporada com a saída de Mike Macdonald para os Seahawks, substituindo o ex-jogador dos Ravens e técnico de linebackers Zach Orr na posição. Assim como o início de MacDonald com os Ravens, Orr teve um início difícil nas primeiras semanas da temporada. A defesa dos Ravens era uma máquina de jogo grande, e até times como os Browns e os Raiders foram capazes de sustentar ataques contra eles no início da temporada.

Com o tempo, esses problemas começaram a ser resolvidos graças à capacidade de resolução de problemas de Orr e ao talento natural que os Ravens acumularam na defesa nos últimos anos. Kyle Hamilton mudou para segurança profunda, Ar’Darius Washington teve um grande ano, o cornerback novato Nate Wiggins estava à beira do domínio na segunda metade da temporada e eles foram capazes de colocar muito mais pressão sobre o quarterback. Desde a semana 11, os Ravens tiveram, sem dúvida, a melhor defesa do futebol e se tornaram um dos times mais completos da liga.

Claro, suas esperanças na pós-temporada vivem e morrem nos braços e pernas de Lamar Jackson, que ainda não fez uma boa sequência na pós-temporada e estará sem uma de suas melhores armas em Zay Flowers vs. os Steelers no sábado. Claro, Jackson tem o nível de habilidade para superar isso. Qualquer quarterback que consiga arremessar 4.000 jardas, 41 touchdowns e quatro interceptações e adicionar mais 900 jardas no solo é capaz de conquistar o mundo inteiro, muito menos ganhar um Super Bowl. Henry pode ser o empate aqui que finalmente permite a Jackson levantar o Lombardi, mas o fato de Jackson ele não fez isso teve uma corrida no Super Bowl não significa que ele não seja capaz de fazê-lo. (O mesmo vale para Josh Allen e Buffalo, com quem os Ravens poderiam jogar mais tarde.)

Baltimore se tornou uma máquina bem lubrificada, capaz de percorrer todo o caminho para chegar ao Super Bowl, graças à sua defesa que alcançou a forma de campeonato. Para o bem do discurso futuro, esperamos que eles consigam chegar à segunda rodada dos playoffs.

Os Packers podem derrotar os Eagles?

Uma das vantagens de uma temporada que contou com um excesso de times na parte inferior da classificação é o punhado de times realmente bons que chegaram aos playoffs no final da temporada.

Isso é definitivamente verdade em um jogo de playoff que inclui uma revanche da abertura da temporada no Brasil, com os Packers viajando para enfrentar os Eagles. No novo formato de playoff de sete times, é incomum que um time de qualquer qualidade fique em sétimo lugar, mas os Packers estão aqui porque jogaram na incrivelmente carregada NFC North nesta temporada e têm a chance de replicar o que eles fizeram no ano passado em termos de vitórias fora de casa como o sétimo colocado.

O Green Bay chega a este jogo com expectativas diferentes das de há um ano. Os Packers eram apenas um bando de novatos na temporada passada, abrindo caminho para os playoffs em uma sequência de vitórias, sem jogar um bom futebol durante toda a temporada. Este ano foi diferente, onde um incrível recorde de 11-6 significa o terceiro lugar na NFC Norte e o sétimo lugar nos playoffs da NFC. Mesmo assim, os Packers foram um dos melhores times da liga nesta temporada.

Jordan Love e Josh Jacobs formaram o conjunto perfeito para o técnico Matt LaFleur jogar o estilo de futebol que ele desejava. Jacobs chegou dos Raiders e causou um impacto imediato no jogo de corrida dos Packers, correndo para 1.329 jardas e 15 touchdowns corridos. O ataque de LaFleur sempre foi construído em torno da habilidade de correr a bola, então a adição de Jacobs na agência livre este ano mudou fundamentalmente os Packers e o que eles foram capazes de realizar.

Com esses dois, e um grupo crescente de recebedores ao seu redor, os Packers conseguiram ficar em oitavo lugar em pontos esperados adicionados por jogo ofensivo (0,08), 12º em taxa de sucesso ofensivo (43,3%), sexto em pontos por série (2,50). ) e terceiro em taxa de jogo explosivo (13,2%). O teto desse ataque é altíssimo e eles ainda têm espaço para melhorar rumo aos playoffs, como demonstrado pela recente derrota para os Vikings.

Esses caras precisarão jogar bem, já que os Eagles têm, sem dúvida, a melhor defesa da liga em toda a temporada e estão entre os três ou cinco primeiros na maioria das estatísticas defensivas. A defesa dos Packers enfrenta uma difícil tarefa encurralar Saquon Barkley e AJ Brown, então o ataque realmente terá que intensificar seu jogo e enfrentar os Eagles para avançar para a próxima rodada, mas eles certamente têm facilidades para fazer isso. isto.

Vikings-Rams pode ser o melhor jogo do fim de semana

O mais importante em torno deste jogo será a recuperação da área metropolitana de Los Angeles, à medida que cinco incêndios florestais assolam a cidade e obrigam milhares de pessoas a abandonarem as suas casas em busca de segurança. Esse incêndio pode fazer com que a NFL faça algo sobre o próximo jogo Rams vs Vikings, mas neste momento nada foi decidido ainda. Sempre e onde quer que esse jogo seja disputado, haverá uma boa oportunidade para as pessoas se distrairem um pouco e ficarem atentos ao que pode ser o confronto mais interessante do fim de semana.

Mais uma vez, os Rams parecem o time curinga com quem ninguém quer jogar em um jogo contra os Vikings, e o ex-assistente dos Rams, Kevin O’Connell, está à espreita. Este é um dos confrontos mais interessantes do fim de semana, principalmente no que diz respeito ao ataque ofensivo dos Rams com a defesa rápida e alegre dos Vikings.

Matthew Stafford e os Rams tiveram um ano de altos e baixos no ataque, mas todos sabem que quando você tem Stafford, Puka Nacua e Cooper Kupp em campo ao mesmo tempo, você pode jogar contra qualquer um. Os Vikings têm confortavelmente uma defesa entre os cinco primeiros, não importa como você olhe para ela. Eles ocupam o terceiro lugar em pontos esperados adicionados por jogada (-0,08), o quinto lugar na taxa de sucesso (39,4%) e o quarto lugar na terceira taxa de conversão descendente (35,6%). Stafford e McVay têm aptidão e experiência para elaborar um plano de jogo que possa sobreviver à defesa agressiva dos Vikings. Este confronto será sobre grandes jogadas e é provavelmente a única maneira de os Rams vencerem este jogo.

A defesa do Rams está em grande desvantagem neste jogo, pois tem tentado reconstruir esse lado da bola, classificando-se no terço inferior da maioria das estatísticas defensivas. Parece improvável que eles consigam manter Justin Jefferson e Jordan Addison sob controle com o pessoal que possuem, então precisarão marcar rapidamente para permanecer no jogo.

O ataque de Minnesota é uma máquina para a qual os Rams provavelmente não têm respostas, mas se conseguirem marcar em relação ao quão bom é seu talento, deverão pelo menos ser capazes de aguentar firme.

A abertura de Houston como cães de estimação é sazonalmente apropriada

O Houston Texans está de volta aos playoffs depois de terminar na liderança do sombrio AFC South e receberá um jogo em casa contra o Los Angeles Chargers neste fim de semana. Os texanos não tiveram o ano mais limpo sob o comando do técnico DeMeco Ryans e do quarterback CJ Stroud, mas estão aqui e prontos para lutar por suas vidas nos playoffs, na rara situação de serem os azarões da casa na primeira rodada. E, francamente, eles merecem ser os azarões contra os Chargers com base em seu desempenho nesta temporada.

É difícil ter uma temporada em que você vence a divisão e ao mesmo tempo se sente um fracassado. O primeiro ano de carreira de Stroud coincidiu com os texanos tendo um dos melhores ataques do futebol. Stroud foi uma estrela rápida em Houston e levou-os a uma vaga nos playoffs apenas um ano depois de ser um dos piores times da liga. Ofensivamente, eles caíram de um penhasco este ano, quando a linha ofensiva teve dificuldades, as lesões se acumularam no wide receiver, o jogo corrido era ruim e Stroud foi incapaz de suportar o peso de todas as falhas ao seu redor.

De acordo com a TruMedia, os texanos foram um dos piores ataques da NFL este ano. Eles ficaram em 24º lugar em pontos por jogada (1,82), 25º em pontos esperados adicionados por jogada (-0,07), 31º em taxa de sucesso (36,7%) e último em taxa de sucesso de corrida (31,5%). Só de olhar para eles ficou claro que esta não era a mesma máquina bem lubrificada de um ano atrás. Eles precisarão de algumas reformulações na entressafra e, infelizmente para eles, enfrentarão uma das melhores defesas da liga para chegar aos playoffs. Embora o ataque dos texanos tenha sido ruim, dizer que eles eram um time ruim no geral não é necessariamente correto.

O segundo ano de reinado dos Ryans sobre a defesa dos Texans foi um grande sucesso, com o Houston ostentando uma das melhores defesas da liga, e é a principal razão pela qual eles chegaram aos playoffs fora de sua divisão. Eles estão entre os cinco primeiros de quase todas as estatísticas avançadas e padrão e geralmente ocupam o primeiro lugar na taxa de sucesso defensivo (38,7%). Eles devem ser capazes de ter um bom desempenho contra o ataque inconsistente dos Chargers, mas podem não ser capazes de carregar toda a carga necessária para chegar à rodada divisionária dos playoffs.

Segundo o BetMGM, os Texans estão 2,5 pontos atrás dos Chargers, não são grandes favoritos e têm chances reais de vencer este jogo. No entanto, o fato de serem azarões em casa se reflete em seu desempenho instável este ano, incluindo uma derrota por 31-2 para os Ravens no Natal. Eles terão a chance de ser produtivos no ataque enquanto Stroud estiver no centro, mas a versão atual dos Texans está programada para enfrentar dificuldades quando o fim de semana do wild card começar, no sábado.